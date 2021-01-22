Бурятская лыжница Алиса Жамбалова подхватила коронавирус

Спортсменка находится на самоизоляции в гостинице





Лыжница Алиса Жамбалова заразилась коронавирусом перед этапом Кубка мира, который пройдет в финском Лахти. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.



Соревнования в рамках этапа Кубка мира пройдут 23-24 января.



"Она сейчас в Лахти, находится в своем гостиничном номере на самоизоляции. Со здоровьем у нее все хорошо", - сказала Вяльбе.



Лыжница занимает 17-е место в общем зачете Кубка мира.



Напомним, в прошлом году ряд ведущих спортсменов Бурятии переболели Ковид-19. В их числе оказались и борцы, и боксеры, которые пропустили ряд важных стартов.



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