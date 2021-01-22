В Бурятии проверили на точность карты Яндекса

Нарушения нашли лишь на самих дорожных указателях

Управлением Росреестра по Бурятии в 2020 году обследовало географические наименования на дорожных указателях, установленных вдоль автомобильных дорог регионального значения на территории 11 районов республики.



- В ходе проведения обследования выявлены факты неверного употребления наименований географических объектов на территориях Кяхтинского, Заиграевского, Еравнинского, Баунтовского, Тункинского и Окинского районов: допускаются опечатки, наименования географических объектов неправомерно изменяются. Например, вместо правильного названия реки «Кудара» на дорожном указателе указано «Кударинка», вместо «Онохой» - «Онохойка», ручей «Волчий» стал называться «Волчья падь», сокращено название реки «Хурай-Хобок» - «Х-Хобок» и т.д., - сообщает Росреестр.

Ведомство после обследования направило в ГКУ "Бурятрегионавтодор" три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

По результатам рассмотрения предостережений устранено употребление искаженных наименований географических объектов на дорожных указателях на автомобильной дороге регионального значения на территории Кяхтинского района, по двум предостережениям срок рассмотрения предостережений в настоящее время не наступил.

Также в 2020 году ведомство проверило наименования географических объектов в сервисе «Яндекс.Карты» на территории республики.- Нарушения не выявлены, - сообщает Росреестр.Фото: Скриншот.