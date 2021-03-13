В Бурятии семьям с шестью детьми будут выдавать целевые жилищные займы





Россельхозбанк поможет Бурятии обеспечить жильем многодетные семьи и врачей. 12 марта глава Бурятии Алексей Цыденов и председатель правления «Россельхозбанка» Борис Листов подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из приоритетных направлений определено повышение доступности жилья для жителей республики.

Семьям с шестью детьми и более планируется выдавать целевые жилищные займы, оплачивающиеся за счет республиканского бюджета. Законопроектом предусмотрена максимальная сумма и срок - до 3 млн рублей и до 10 лет. Правительство Бурятии берет на себя оплату полностью всех платежей: первоначального взноса, ежемесячных платежей, процентов по кредиту и ежегодного страхования заемщика и объекта.

Заместитель председателя правительства Бурятии Вячеслав Цыбикжапов рассказал, что министерство социальной защиты уже согласовывает разработанный законопроект и готово принять нормативно-правовой акт в этом году. Алексей Цыденов поручил внести необходимые изменения в законодательство республики на апрельской сессии Народного Хурала.

- Люди приобретают жилье в ипотеку, а мы за счет республики полностью на 100% субсидируем все ипотечные платежи. С помощью Россельхозбанка мы сможем единовременно кратно увеличить объемы предоставления жилья. А для людей это все равно будет бесплатно. Мы проговорили с Борисом Павловичем основные условия. Понятно, что требуется внесение изменений в республиканское законодательство. И в будущем мы существенно ускорим реализацию программы - практически в 10 раз больше будем выдавать жилья, - пояснил глава Бурятии.

На 1 марта 2021 года по республике в списке на обеспечение жильем состоит 525 семей. Из них 457 проживают в сельских районах и 68 - в Улан-Удэ.

Минздрав Бурятии для запуска программы «100 домов для врачей» разработал порядок предоставления поддержки медицинским работникам, получившим ипотечный кредит по программе «Сельская ипотека» на жилье или строительство в сельской местности. Республика будет оплачивать основной долг и проценты в течение всего периода кредитования и трудоустройства. Стоимость или строительство жилого помещения – до 2,5 млн рублей, срок – до 15 лет, первоначальный взнос 10% делает медработник.





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