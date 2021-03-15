В Забайкалье шторм нанес ущерб электросетям и кровлям

В крае без электроснабжения остаются 54 населенных пункта в 10 районах, закрыты школы



Штормовой ветер нанес накануне серьезный ущерб Забайкалью, сообщает официальный краевой портал. «Самая непростая ситуация в Оловяннинском, Ононском, Борзинском, Забайкальском районах края. Сам сейчас нахожусь в Борзе, город без света», - рассказал зампред правительства региона Андрей Гурулев.



Как заметил вице-премьер, большинство школ по этим районам сегодня не работают, они вернутся к обычному режиму после восстановления электроэнергии и работы котельных. Решениями муниципальных комиссий в этих районах объявлен режим ЧС.



«Главы всех районов Агинского Бурятского округе и Кыринского сработали оперативно, перевели соцучреждения на резервные источники питания. В Александрово-Заводском районе без электричества райцентр. В Улетовском районе электроэнергию уже восстановили. Центр циклона сейчас над Забайкальском, там самая непростая ситуация. Работаем по восстановлению, отслеживаем всю ситуацию, подсчитываем ущерб», - пояснил Андрей Гурулев.



В Чите на базе МЧС создан оперативный штаб по ликвидации, туда собирается информация со всех районов.



Специалисты восстанавливают электроснабжение потребителей, нарушенное в результате сильного ветра в Забайкалье 15 марта. Как сообщают энергетики, ветер с порывами до 30 метров в секунду стал причиной обрыва проводов линий электропередачи в некоторых населенных пунктах в Улётовском, Дульдургинском, Агинском, Борзинском, Балейском районах Забайкалья. По предварительным данным энергоснабжение в Улетовском районе восстановлено.



По словам замминистра ЖКХ Забайкальского края по энергетике Александра Суханюка, в филиале «Читаэнерго» усилен состав рабочих групп, мобилизована спецтехника. Компания обеспечена необходимым оборудованием для проведения восстановительных работ. Всего в них участвовали 30 аварийно-восстановительных бригад, более 120 человек и 40 единиц техники. Для электроснабжения социально значимых объектов уже включены в работу три передвижные дизельные электростанции, ещё 52 готовы к работе при необходимости.



Организовано тесное взаимодействие с администрацией, муниципалитетами, филиалом ПАО «МРСК Сибири» и Главным управлением МЧС по Забайкальскому краю.



Фото: пресс-служба ПАО «Россети Сибирь»

