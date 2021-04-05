В Улан-Удэ приступили к полноценному ямочному ремонту

Первые работы начались на ул. Октябрьская





В этом году специалисты МБУ «Комбинат по благоустройству» приступили к ямочному ремонту дорог Улан-Удэ в марте. Такой ранний старт стал возможен благодаря использованию холодного асфальта. Сейчас с началом работы асфальтовых заводов ямы будут устраняться горячим асфальтобетоном. Об этом рассказал директор МБУ «Комбинат по благоустройству» Владимир Соснин.

Первые работы идут на ул. Октябрьская. Всего в этом году общий объем ямочного ремонта составит почти 14 тысяч квадратных метров.– Впервые в городе начата работа по удалению швов и трещин дорожного полотна с помощью нового оборудования – битумозаливщика. Это тракторный одноосный прицеп с установленной на нем термоизолированной ёмкостью, которая заполняется расплавленным битумом. Битумозаливщик – высокопроизводительное оборудование для санации швов, трещин, а также производства мелкого ремонта асфальтобетонных покрытий, – сообщил Владимир Соснин.Всего планируется залить 25 тысяч погонных метров швов и трещин, первые швы уже заливаются бригадами комбината.Напомним, с 1 января 2021 года за ямочный ремонт дорог Улан-Удэ отвечает Комитет городского хозяйства, которому были переданы эти полномочия от Комитета по строительству. В подведомственном учреждении Комитета городского хозяйства – в МБУ «Комбинат по благоустройству» создано подразделение по ремонту дорогу, закуплена передовая техника и оборудование, набран штат дорожных рабочих.Фото: мэрия Улан-Удэ