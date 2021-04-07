В Бурятии руководство Минздрава извинилось перед пациентом, потерявшим глаз

Выявлены многочисленные «дефекты оказания медицинской помощи»



Напомним, речь идет о бытовой травме, которую улан-удэнец Михаил получил в 2019 году. Ему в глаз попала крошечная железная крошка, после чего 30-летний мужчина незамедлительно обратился в пункт неотложной помощи ГАУЗ «РКБ им. Н. А. Семашко».



По словам Михаила, его осмотрели бегло и тут же отправили домой, поставив ему неверный диагноз. И только после повторного обращения в больницу, госпитализировали. Однако и на этом этапе оказания медпомощи были допущены вопиющие нарушения. В конце концов, Михаил уехал в читинскую больницу, где врачи были вынуждены удалить больной глаз. Пациент уверен, что это произошло по вине улан-удэнских врачей.



Результаты проверки Минздрава подтверждают его доводы. Нарушения выявлены как во время оказания помощи в пункте неотложной помощи, так и в самом стационаре.



«На этапе оказания медицинской помощи в пункте неотложной помощи выявлены дефекты при оформлении медицинской документации, врачом офтальмологом не назначено проведение рентгенографии орбиты с целью уточнения диагноза. На этапе оказания медицинской помощи в условиях отделения микрохирургии глаза также установлены дефекты оформления медицинской документации, при проведении лечения в послеоперационном периоде не проведена контрольная рентгенография, не производен забор материалов из стекловидного тела для посева на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, недостаточная кратность введения лекарственных препаратов (инстилляций антибактериальных и противовоспалительных капель). Главному врачу ГАУЗ «РКБ им. Н. А. Семашко И. А. Шпаку направлено предписание для устранения выявленных нарушений и применения междисциплинарного взыскания», - говорится в итогах проверки.



Кроме того, министерством здравоохранения РБ Михаилу были принесены извинения за все вышеуказанные нарушения.



- Я доведу всё до логического конца! Чтобы другие жители Бурятии не страдали от такого разгильдяйского отношения к людям, а также бездействия и непрофессионализма. Врачи, из-за которых со мной произошло это несчастье, не должны работать в больнице, - уверен Михаил.



