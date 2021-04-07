07.04.2021
В БСМП аннулирована закупка медтехники почти на 22 млн рублей

В БСМП аннулирована закупка медтехники почти на 22 млн рублей

Техническое задание, составленное заказчиком, ограничило количество участников торгов

Бурятское УФАС России признало обоснованными жалобы на нарушения при организации закупки эндовидеохирургической стойки для Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, сообщили в антимонопольном управлении
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Аукцион с начальной стоимостью контракта 21,9 миллиона рублей был объявлен в конце февраля, подвести итоги торгов планировалось 1 апреля. Однако из-за выявленных нарушений больнице придется аннулировать закупку.

Как установило УФАС в результате рассмотрения жалоб, техническое задание составлено заказчиком некорректно и не позволяет определить допустимое значение некоторых характеристик товара, что ограничивает количество участников торгов.

Кроме того, проектом договора предусматривалась не только поставка, но и монтаж медтехники, что требует соответствующей лицензии. В нарушение законодательства в документации отсутствует требование о наличии у поставщика лицензии.

Фото: «Номер один»
БСМП УФАС закупка отмена
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