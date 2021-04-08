В Улан-Удэ проверили готовность к пожароопасному сезону

Для обнаружения лесных пожаров создано 16 групп





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков оценил готовность сил и средств к пожароопасному сезону в городских лесах. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на смотре спецтехнику, инвентарь и все оборудование для тушения пожаров представили Управление по ЧС администрации Улан-Удэ, МБУ «Городское лесничество» и пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Бурятии. Также о готовности к пожароопасному сезону доложили патрульные группы.

- Мы постоянно укомплектовываем наши маневренные мобильные группы необходимым инвентарем. Понятно, что он эксплуатируется, где-то изнашивается и выходит из строя. Необходимы носимые ранцы для пожаротушения, необходимы насосы, рации. От связи членов команды при тушении пожара или задымленности места в лесу зависит очень многое. Поэтому все вопросы, которые сегодня были озвучены, будем рассматривать и в обязательном порядке решать,- сообщил Игорь Шутенков.





Работа групп организуется на протяжении всего пожароопасного периода в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды и складывающейся обстановки.





Для своевременного обнаружения лесного пожара и проведения профилактических мероприятий администрацией города создано 16 групп - 11 патрульных групп из числа сотрудников структурных подразделений, патрульно-контрольная группа, три группы на базе МБУ «Городское лесничество» и одна маневренная группа, которая частично укомплектована студентами кафедры промышленной экологии и защиты в чрезвычайных ситуациях ВСГУТУ.- Прошедший период показал, что готовясь заранее, принимая профилактические меры, мы можем существенно снизить количество пожаров в наших лесах. Если в 2018 году было 14 пожаров, в 2019 - 12 пожаров, то в прошлом 2020 году было всего четыре пожара, которые были моментально потушены. У нас на территории городских лесов работают и федералы, и наши лесники и Управление по ГО и ЧС. Понятно, что если вспыхнет большой пожар, то мы консолидируем все силы, - подчеркнул мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ