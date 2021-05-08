Байкал попал в список самых популярных мест для палаточного отдыха в России

Однако озеро уступило в рейтинге Крыму, Карелии, Алтаю и Краснодарскому краю



Крым, Карелию и Алтай россияне назвали регионами, самыми популярными для отдыха в палатках предстоящим летом. Результаты опроса опубликовал сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.



Составители рейтинга попросили назвать регион России, который больше всего подходит для поездки на машинах с палатками и отдыха в автокемпинге. В результате 34 процента туристов проголосовали за Крым, 20 процентов - за Республику Карелия. На третьем месте - Алтайский край и Республика Алтай, за которые высказались 13 процентов. Дальше в рейтинге следуют Краснодарский край (10 процентов), озеро Байкал (семь), Башкортостан (пять), Тверская область и Кавказские Минеральные Воды (по четыре процента), Хакасия (два) и Карачаево-Черкесия (по одному проценту).



Сейчас в России разрабатываются стандарты для классификации палаточных лагерей, с помощью которых предполагается четко прописать нормы безопасности и требования к оказываемым ими услугам, сообщает



Фото: «Номер один»



Крым, Карелию и Алтай россияне назвали регионами, самыми популярными для отдыха в палатках предстоящим летом. Результаты опроса опубликовал сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.Составители рейтинга попросили назвать регион России, который больше всего подходит для поездки на машинах с палатками и отдыха в автокемпинге. В результате 34 процента туристов проголосовали за Крым, 20 процентов - за Республику Карелия. На третьем месте - Алтайский край и Республика Алтай, за которые высказались 13 процентов. Дальше в рейтинге следуют Краснодарский край (10 процентов), озеро Байкал (семь), Башкортостан (пять), Тверская область и Кавказские Минеральные Воды (по четыре процента), Хакасия (два) и Карачаево-Черкесия (по одному проценту).Сейчас в России разрабатываются стандарты для классификации палаточных лагерей, с помощью которых предполагается четко прописать нормы безопасности и требования к оказываемым ими услугам, сообщает «Российская газета» Фото: «Номер один»