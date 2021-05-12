В Улан-Удэ стартует капремонт трамвайных путей

Планируется отремонтировать четыре участка





В Улан-Удэ 15 мая начинается капитальный ремонт трамвайных путей. В этом году запланирован ремонт по четырём участкам, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в прошлом году в Улан-Удэ отремонтировали 2,3 км трамвайных путей, потратив более 95 млн рублей.







Первый участок - улица Чертенкова (от ул.Юного Коммунара до улицы Сенчихина) протяженностью 858 метров одиночного пути. Последний раз капремонт здесь проводился 24 года назад. Второй - подход к Удинскому мосту со стороны улицы Балтахинова. Последний капремонт тут проводился в 1996 году. Третий - улица Ключевская (от улицы Сахьяновой до улицы Лебедева) протяженность 457 метров одиночного пути. Капремонт здесь не производился с момента его строительства 50 лет назад. И четвертый участок - улица Сахьяновой (от остановки БНЦ до улицы Терешковой) протяженность 356 метров одиночного пути. Срок его последнего капремонта - 1993 год.В ходе ремонта будет выполнен монтаж рельсошпальных решеток на железобетонной шпале, алюминотермитная сварка стыков рельс, которая минимизирует шум от колесных пар и создает более комфортные условия для проезда пассажиров.Общая стоимость работ составляет более 96 миллионов рублей. Закончить капремонт планируется к концу августа.Как сообщили в МУП «Управление трамвая», на улице Чертенкова капремонт трамвайных путей будут проводить в выходные дни: 15 и 16 мая. В эти дни будет закрыто трамвайное движение на Шишковку, маршруты 1, 2 и 5 отменят.Вместо них 15 и 16 мая будут ходить временные маршруты №1А и №2А.Маршрут № 1А (9 трамвайных вагонов с интервалом 5–12 минут). Путь следования: «Элеватор» - ул. Ботаническая - пр. Строителей - «Центральный рынок» - «Элеватор».Маршрут № 2А, (9 трамвайных вагонов с интервалом 5–12 минут. Путь следования: «Элеватор» - «Центральный рынок» - пр. Строителей - ул. Ботаническая - «Элеватор».Фото: мэрия Улан-Удэ