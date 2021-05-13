Выпивали, поссорились, убил...

Очередное преступление по такой схеме расследуют в Закаменске



В Бурятии в городе Закаменск 12 мая вечером в квартире одного из домов к обнаружено тело 51-летней женщины с колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).



По подозрению в совершении преступления задержан 31-летний приятель покойной женщины, с которым они вместе употребляли спиртные напитки незадолго до происшествия, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 11 мая вечером подозреваемый молодой человек пришел в гости к знакомой женщине, с которой стал употреблять спиртные напитки. Через несколько часов во время застолья между собутыльниками из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой подозреваемый напал на хозяйку квартиры, избил ее, а затем схватил нож и нанес им несколько ударов в шею и грудную клетку своей жертве.



От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Молодой человек покинул квартиру, на улице избавился от ножа, после чего скрылся. Следующим вечером тело потерпевшей обнаружили соседи. При проверке круга знакомых следователю и сотрудникам уголовного розыска полиции удалось выйти на след злоумышленника и изобличить его.



Решается вопрос о предъявлении молодому человеку обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

