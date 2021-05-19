В Улан-Удэ 20 мая состоится акция проекта «Старый город»

В историческом центре столицы Бурятии приведут в порядок пять объектов культурного наследия

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Акция проекта «Старый город» состоится 20 мая в Улан-Удэ В порядок приведут пять объектов культурного наследия в историческом центре Улан-Удэ, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Фонд развития города.



Первый объект – усадьба А.А. Бурлакова по улице Банзарова, 12 а. Дом построен на участке, принадлежавшем в 1889 году вдове верхнеудинского мещанина А.А. Бурлакова. Здание представляет пример городского одноэатажного доходного дома второй половины XIX века. Отмечен типологической редкостью. Полностью сохранился интерьер, наличники имеют оригинальную рельефную резьбу.



Второй объект – усадьба купца Котелкина по улице Банзарова, 18. Жилой дом – редкий памятник гражданской архитектуры начала XX века со своеобразным архитектурно-планировочным решением. В начале XX в. усадебный участок, на котором расположены дома, принадлежал священнику Виноградову, как показали архивные изыскания имеется точная дата периода его домовладения – 1903 год. В доме № 18 проживал строительный подрядчик Котелкин, который, предположительно, выкупил или арендовал усадьбу у Виноградова. Выкупленную усадьбу подрядчик Котелкин поделил на две части. Большую часть усадьбы оставил себе, а рядом, к западу, выделил земельный надел сыну-купцу Котелкину.



Третий объект – жилой дом по улице Банзарова 27. Одноэтажный деревянный дом возведен в конце XIX века на усадьбе, принадлежавшей наследникам верхнеудинской мещанки А. Труневой. Здание представляет собой тип городского усадебного дома-пятистенка начала XX века. Выделяется объёмно-планировочным решением, в основе которого лежат композиционные приёмы народного зодчества. Жилой дом обладает богато декорированными наличниками, исполненными в стилистических мотивах классицизма. Широко представлена рельефная и пропильная резьба.

Четвертый объект – жилой дом мещанина Гуревича по улице Каландаришвили, 26. Сохранившийся деревянный одноэтажный дом построен в начале XX века. Здание является образцом исторической жилой застройки Верхнеудинска с хорошо сохранившимся объёмно-планировочным решением и высоким качеством пластической обработки фасадов.



Пятый объект – дом Пытиной П.П. по улице Свердлова, 30а. По характеру архитектуры, планировочному решению и декору окон жилого дома, он был построен в 80-е годы XIX в. Открытый сруб жилого дома опоясан узким дощатым фризом и подшивным профилированным карнизом под большим выносом кровли. Оконные проёмы с лучковой перемычкой обрамлены неокрашенными наличниками с двустворчатыми филенчатыми ставнями. Лобань наличника увенчана массивным профилированным карнизом в виде ступенчатого фронтона с широким подзором. Центральная часть лобани акцентирована накладным декоративным элементом в виде солярного знака.



Желающим принять участие в реализации проекта необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте



Напомним, проект «Старый город» стартовал в Улан-Удэ в 2019 году по инициативе улан-удэнки Аюны Пивоваровой и других активных горожан, желающих сохранить памятники архитектуры и деревянного зодчества. Проект активно поддерживают Фонд развития города Улан-Удэ, Комитет по государственной охране объектов культурного наследия, Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ, кадастровые инженеры, архитекторы и меценаты. В 2019-2020 активисты привели в порядок 10 домов в Улан-Удэ. В акциях приняли участие более 500 добровольцев.



Фото: ulan-ude-info.ru

Акция проекта «Старый город» состоится 20 мая в Улан-Удэ В порядок приведут пять объектов культурного наследия в историческом центре Улан-Удэ, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Фонд развития города.Первый объект – усадьба А.А. Бурлакова по улице Банзарова, 12 а. Дом построен на участке, принадлежавшем в 1889 году вдове верхнеудинского мещанина А.А. Бурлакова. Здание представляет пример городского одноэатажного доходного дома второй половины XIX века. Отмечен типологической редкостью. Полностью сохранился интерьер, наличники имеют оригинальную рельефную резьбу.Второй объект – усадьба купца Котелкина по улице Банзарова, 18. Жилой дом – редкий памятник гражданской архитектуры начала XX века со своеобразным архитектурно-планировочным решением. В начале XX в. усадебный участок, на котором расположены дома, принадлежал священнику Виноградову, как показали архивные изыскания имеется точная дата периода его домовладения – 1903 год. В доме № 18 проживал строительный подрядчик Котелкин, который, предположительно, выкупил или арендовал усадьбу у Виноградова. Выкупленную усадьбу подрядчик Котелкин поделил на две части. Большую часть усадьбы оставил себе, а рядом, к западу, выделил земельный надел сыну-купцу Котелкину.Третий объект – жилой дом по улице Банзарова 27. Одноэтажный деревянный дом возведен в конце XIX века на усадьбе, принадлежавшей наследникам верхнеудинской мещанки А. Труневой. Здание представляет собой тип городского усадебного дома-пятистенка начала XX века. Выделяется объёмно-планировочным решением, в основе которого лежат композиционные приёмы народного зодчества. Жилой дом обладает богато декорированными наличниками, исполненными в стилистических мотивах классицизма. Широко представлена рельефная и пропильная резьба.Четвертый объект – жилой дом мещанина Гуревича по улице Каландаришвили, 26. Сохранившийся деревянный одноэтажный дом построен в начале XX века. Здание является образцом исторической жилой застройки Верхнеудинска с хорошо сохранившимся объёмно-планировочным решением и высоким качеством пластической обработки фасадов.Пятый объект – дом Пытиной П.П. по улице Свердлова, 30а. По характеру архитектуры, планировочному решению и декору окон жилого дома, он был построен в 80-е годы XIX в. Открытый сруб жилого дома опоясан узким дощатым фризом и подшивным профилированным карнизом под большим выносом кровли. Оконные проёмы с лучковой перемычкой обрамлены неокрашенными наличниками с двустворчатыми филенчатыми ставнями. Лобань наличника увенчана массивным профилированным карнизом в виде ступенчатого фронтона с широким подзором. Центральная часть лобани акцентирована накладным декоративным элементом в виде солярного знака.Желающим принять участие в реализации проекта необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте https://dobro.ru и подать заявку на участие в мероприятии https://dobro.ru/event/10067431 в качестве волонтёра. Заявку нужно подать на вакансию «волонтёр».Напомним, проект «Старый город» стартовал в Улан-Удэ в 2019 году по инициативе улан-удэнки Аюны Пивоваровой и других активных горожан, желающих сохранить памятники архитектуры и деревянного зодчества. Проект активно поддерживают Фонд развития города Улан-Удэ, Комитет по государственной охране объектов культурного наследия, Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ, кадастровые инженеры, архитекторы и меценаты. В 2019-2020 активисты привели в порядок 10 домов в Улан-Удэ. В акциях приняли участие более 500 добровольцев.Фото: ulan-ude-info.ru