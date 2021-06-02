В Улан-Удэ въезд в городские леса запрещен до 22 июня

Местами отдыха остаются остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке



Распоряжением администрации Улан-Удэ со 2-го по 22 июня запрещается пребывание граждан в городских лесах, въезд в них транспортных средств, проведение определенных видов работ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



Под запретом разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы. Распространяется ограничение и на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов городского округа «город Улан-Удэ». Ограничен въезд транспортных средств, за исключением тех, которые задействованы для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Гражданам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке.



Главному управлению МЧС России по Бурятии рекомендовано совместно с городской администрацией провести профилактическую работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности, авиаразведку беспилотными летательными аппаратами, обеспечить тушение пожаров в городских лесах, находящихся в собственности городского округа. Кроме того, Управлению МВД России по Улан-Удэ совместно с региональным главком МЧС рекомендовано выделить сотрудников для патрулирования лесного массива в составе патрульных групп.



Структурные подразделения администрации Улан-Удэ, входящие в состав патрульных групп, должны обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни. Также необходимо привести в надлежащее состояние источники противопожарного водоснабжения, проезды к зданиям, сооружениям.

Управлением по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ будет организован круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей.



Напомним, что в Бурятии с 19 апреля на территории республики действует особый противопожарный режим.



Фото: ulan-ude-info.ru

