В Бурятии глава республики побывал на заключительной тренировке спортсменок

Женская сборная России по боксу отправилась на олимпиаду в Токио

Сегодня, 18 июля, российская сборная по боксу среди женщин отправится на олимпиаду. Почти три недели спортсмены провели на Байкале, где проходил заключительный этап тренировочных мероприятий по подготовке к соревнованиям Олимпийских игр в Токио.17 июня глава Бурятии Алексей Цыденов побывал на заключительной тренировке в селе Сухая Кабанского района в отеле «Сагаан Морин», где проходит тренировочный сбор.- Олимпиада - великое дело, для спортсмена это тот пик, то, к чему можно стремиться, и говорить какие-то банальные слова не хочется. Единственное, хотелось бы отметить, у вас хорошая команда, хорошие тренеры, за вами большая страна и мы все болеем за вас. У вас все есть для того чтобы победить. Мы в дацане помолимся, сходим, «побрызгаем» по нашим бурятским обычаям, в общем, будем за вас болеть всей душой, чтобы у вас все получилось и победа была в ваших руках, в ваших перчатках, - сказал напутственные слова спортсменам Алексей Цыденов.В этом году в Олимпийских играх на соревнованиях по боксу (женщины) Россию будут представлять четыре спортсменки: Светлана Солуянова (до 51 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Земфира Магомедалиева (до 75 кг), а также спортсменка из Бурятии, серебряный призёр чемпионата мира-2019 Людмила Воронцова (до 57 кг).Главный тренер российской сборной по боксу среди женщин Иван Шидловский отметил, что тренировки на Байкале прошли великолепно:- Для нас это знаковое место по той причине, что мы в 2019 году здесь, на этой же базе, проводили установочный сбор перед тем как поехать на Чемпионат мира. И вот эта благоприятная обстановка способствовала тому, что мы, сборная команда России по боксу среди женщин, заняли первое место на Чемпионате мира. Перед тем как провести сбор здесь, мы смотрели и пришли к выводу, что это место самое хорошее, первое - по климатическим условиям, и второе - часовой пояс, разница с Японией всего час. Все команды пошли нам на встречу, и было принято решение заключительный сбор проводить здесь.Сегодня женская сборная России по боксу отправится во Владивосток, где объединится с мужской сборной России по боксу, и уже 19 июля прямым рейсом отправится в Токио.