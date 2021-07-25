Лучница из Бурятии выиграла серебро Олимпиады в Токио

Светлана Гомбоева отличилась в составе сборной
Лучницы сборной России повторили результат, показанный на предыдущих Олимпийских играх.
По пути к финалу наши девушки последовательно одолели Украину (6:2), США (6:0) и Германию (5:1).
В споре за «золото», как и пять лет назад на Играх в Рио, российские лучницы встретились с главными фаворитами турнира – командой Южной Кореи. И уступили со счетом 0:6.
Для Перовой это уже вторая олимпийская медаль в карьере. Осипова и Гомбоева впервые поднимутся на пьедестал Игр.
Светлана Гомбоева в квалификации потеряла сознание во время выступления. Но это не сказалось на ее стрельбе.
- Девочки выступили достойно, как и в Рио. Но Корее нужно было оказать большее сопротивление. Сказался груз ответственности. Светлане Гомбоевой эпизод в квалификации, когда у неё был солнечный удар, пошел даже на пользу. Я ей сказал - всё худшее для тебя уже произошло, переживать не о чем. Будь смелее и наглее, - отметил Станислав Попов, тренер команды по стрельбе из лука.
Сама Светлана в соцсетях поблагодарила всех за поздравления.
- Я очень рада. Сейчас физически не могу ответить на все поздравления. Эмоции непередаваемые, но мне кажется, я до конца не осознала, что мы сделали с девчонками. Это круто!
Также спортсменку поздравил глава Бурятии.
- Наша Светлана Гомбоева - серебряная медалистка Олимпиады! Ура! Лучшая в команде!Мы гордимся нашей землячкой! Комментаторы отметили лидерство нашей спортсменки, ее качество стрельбы: «Она, безусловно, лучшая на протяжении всего командного турнира». Поздравляю с такой яркой, достойной победой всех лучников Бурятии! Вперед к новым целям. Урагшаа! - сказал Алексей Цыденов.
Напомним, на Олимпиаде-2016 серебро в командных соревнованиях выиграла Инна Степанова.
По пути к финалу наши девушки последовательно одолели Украину (6:2), США (6:0) и Германию (5:1).
В споре за «золото», как и пять лет назад на Играх в Рио, российские лучницы встретились с главными фаворитами турнира – командой Южной Кореи. И уступили со счетом 0:6.
Для Перовой это уже вторая олимпийская медаль в карьере. Осипова и Гомбоева впервые поднимутся на пьедестал Игр.
Светлана Гомбоева в квалификации потеряла сознание во время выступления. Но это не сказалось на ее стрельбе.
- Девочки выступили достойно, как и в Рио. Но Корее нужно было оказать большее сопротивление. Сказался груз ответственности. Светлане Гомбоевой эпизод в квалификации, когда у неё был солнечный удар, пошел даже на пользу. Я ей сказал - всё худшее для тебя уже произошло, переживать не о чем. Будь смелее и наглее, - отметил Станислав Попов, тренер команды по стрельбе из лука.
Сама Светлана в соцсетях поблагодарила всех за поздравления.
- Я очень рада. Сейчас физически не могу ответить на все поздравления. Эмоции непередаваемые, но мне кажется, я до конца не осознала, что мы сделали с девчонками. Это круто!
Также спортсменку поздравил глава Бурятии.
- Наша Светлана Гомбоева - серебряная медалистка Олимпиады! Ура! Лучшая в команде!
Напомним, на Олимпиаде-2016 серебро в командных соревнованиях выиграла Инна Степанова.
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