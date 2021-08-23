Паралимпийцы из Бурятии прилетели в Токио

Игры в Японии начнутся завтра



Команда Паралимпийского комитета России по стрельбе из лука, в которую вошли бурятские лучники Татьяна Андриевская и Баир Шигаев и тренер Цыденбал Цыренжапов прибыла в Паралимпийскую деревню в Токио.



23 августа в Японию прилетит команда по велоспорту на шоссе. В этом виде спорта нашу Бурятию будет представлять Михаил Асташов, сообщает центр спортивной подготовки.



Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.



Фото: центр спортивной подготовки РБ



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