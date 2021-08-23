23.08.2021
Паралимпийцы из Бурятии прилетели в Токио

Паралимпийцы из Бурятии прилетели в Токио

Игры в Японии начнутся завтра

Команда Паралимпийского комитета России по стрельбе из лука, в которую вошли бурятские лучники Татьяна Андриевская и Баир Шигаев  и тренер Цыденбал Цыренжапов прибыла в Паралимпийскую деревню в Токио.

23 августа в Японию прилетит команда по велоспорту на шоссе. В этом виде спорта нашу Бурятию будет представлять Михаил Асташов, сообщает центр спортивной подготовки. 

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В состав российской делегации на Паралимпиаду вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Фото: центр спортивной подготовки РБ


В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.


^