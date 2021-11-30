Женская сборная России по гандболу выступит на Чемпионате мира

Он стартует 1 декабря в Испании



1 декабря в Испании стартует Чемпионат мира по гандболу среди женщин, в котором примет участие сборная России. Россиянки попали в группу со сборными Польши, Камеруна и Сербии.

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Россиянки прошли в финальную часть Чемпионата мира, дважды обыграв в квалификации сборную Турции. В августе сборная России успела дойти до финала Олимпийских игр в Токио, уступив там сборной Франции (25:30) и завоевав серебряные медали.



В сентябре российскую команду возглавила Людмила Бодниева, под руководством которой наши спортсменки в квалификации Чемпионата Европы одолели Литву и Швейцарию, а также заняли второе место на товарищеском турнире Intersport Cup в ноябре.



Помимо российской команды в нем принимали участие сборные Норвегии, Нидерландов и Южной Кореи. Подопечные Бодниевой лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступили лидерство сборной Норвегии – хозяйке турнира.



Соперники сборной России по группе – сборные Камеруна, Польши и Сербии. Ни одна из этих команд не сумела отобраться на минувшую Олимпиаду в Токио.



Действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Второе место на ЧМ-2019 заняли спортсменки из Испании, а российская сборная на прошлом мундиале завоевала бронзовые медали.



Матчи команды Бодниевой стартуют 3 декабря с поединка против Камеруна. 5 декабря сборная России встретится со сборной Польши, а 7 декабря – со сборной Сербии. Все встречи пройдут в пригороде Валенсии.



Фото: pixabay.com

Если вы собираетесь следить за матчами российской сборной и хотите сделать ставку, можете выбрать БК Bet365 для этих целей.Россиянки прошли в финальную часть Чемпионата мира, дважды обыграв в квалификации сборную Турции. В августе сборная России успела дойти до финала Олимпийских игр в Токио, уступив там сборной Франции (25:30) и завоевав серебряные медали.В сентябре российскую команду возглавила Людмила Бодниева, под руководством которой наши спортсменки в квалификации Чемпионата Европы одолели Литву и Швейцарию, а также заняли второе место на товарищеском турнире Intersport Cup в ноябре.Помимо российской команды в нем принимали участие сборные Норвегии, Нидерландов и Южной Кореи. Подопечные Бодниевой лишь по разнице забитых и пропущенных мячей уступили лидерство сборной Норвегии – хозяйке турнира.Соперники сборной России по группе – сборные Камеруна, Польши и Сербии. Ни одна из этих команд не сумела отобраться на минувшую Олимпиаду в Токио.Действующим чемпионом мира является сборная Нидерландов. Второе место на ЧМ-2019 заняли спортсменки из Испании, а российская сборная на прошлом мундиале завоевала бронзовые медали.Матчи команды Бодниевой стартуют 3 декабря с поединка против Камеруна. 5 декабря сборная России встретится со сборной Польши, а 7 декабря – со сборной Сербии. Все встречи пройдут в пригороде Валенсии.Фото: pixabay.com

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