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Спорт 25.12.2021 в 12:14

В Бурятии джидинцы привезли шесть медалей с соревнований по вольной борьбе

Первенство республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей до 16 лет проходило 23-24 декабря


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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии джидинцы привезли шесть медалей с соревнований по вольной борьбе
23-24 декабря 2021 г. прошло Первенство республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей в возрастной группе до 16 лет. 

Воспитанники спортивной школы Джидинского района привезли с соревнований 6 медалей. 

Медаль за первое место получили Цыденов Намсарай, Цыденжапов Эрдэни, Бадмаев Руслан. За второе: Корнев Александр, Протасов Никита. За третье - Цыбенов Золто. 

Поздравляем тренеров: Бато-Жаргала Баяровича Банзаракцаева и Банзара Владимировича Менжикова! - сообщает djidanews 

Фото: Pixabay.com
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