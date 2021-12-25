В Бурятии джидинцы привезли шесть медалей с соревнований по вольной борьбе

23-24 декабря 2021 г. прошло Первенство республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей в возрастной группе до 16 лет.Воспитанники спортивной школы Джидинского района привезли с соревнований 6 медалей.Медаль за первое место получили Цыденов Намсарай, Цыденжапов Эрдэни, Бадмаев Руслан. За второе: Корнев Александр, Протасов Никита. За третье - Цыбенов Золто.Поздравляем тренеров: Бато-Жаргала Баяровича Банзаракцаева и Банзара Владимировича Менжикова! - сообщает djidanewsФото: Pixabay.com