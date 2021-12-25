Спорт 25.12.2021 в 12:14
В Бурятии джидинцы привезли шесть медалей с соревнований по вольной борьбе
Первенство республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей до 16 лет проходило 23-24 декабря
Текст: Ольга Лазарева
23-24 декабря 2021 г. прошло Первенство республики Бурятия по вольной борьбе среди юношей в возрастной группе до 16 лет.
Воспитанники спортивной школы Джидинского района привезли с соревнований 6 медалей.
Медаль за первое место получили Цыденов Намсарай, Цыденжапов Эрдэни, Бадмаев Руслан. За второе: Корнев Александр, Протасов Никита. За третье - Цыбенов Золто.
Поздравляем тренеров: Бато-Жаргала Баяровича Банзаракцаева и Банзара Владимировича Менжикова! - сообщает djidanews
Фото: Pixabay.com
Воспитанники спортивной школы Джидинского района привезли с соревнований 6 медалей.
Медаль за первое место получили Цыденов Намсарай, Цыденжапов Эрдэни, Бадмаев Руслан. За второе: Корнев Александр, Протасов Никита. За третье - Цыбенов Золто.
Поздравляем тренеров: Бато-Жаргала Баяровича Банзаракцаева и Банзара Владимировича Менжикова! - сообщает djidanews
Фото: Pixabay.com
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