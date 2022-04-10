Спорт 10.04.2022 в 15:26
В Бурятии победители лыжных соревнований поборются за крупный денежный приз
11 апреля заканчивается регистрация участников Байкальского лыжного марафона
Текст: Номер один
15-16 апреля в районе села Максимиха на льду Баргузинского залива состоится ежегодный Байкальский лыжный марафон. Это уже 21-я гонка по счету.
Как сообщает Первый Байкальский, марафон основал известный тренер из Усть-Баргузина Александр Ушаков, который решил таким образом продлить лыжный сезон.
«В конце апреля верхний слой байкальского льда начинает подтаивать и образовывать крупные кристаллы. Такой лёд местные лыжники называют «шах». По нему можно катиться со скоростью почти 30 км/час. Глубина воды под трассой достигает около 200 метров, а толщина льда – более полутора», – рассказывают организаторы марафона.
В этом году призовой фонд составит 300 тысяч рублей. Самый крупный выигрыш – по 50 тысяч – получат абсолютные победители в женском марафоне на 30 км и в мужском марафоне на 50 км. Заявки на участие подали уже более 150 участников. У Байкальского лыжного марафона нет возрастных ограничений: участвовать могут и дошколята, и опытные спортсмены 80+.
Как отмечают организаторы, соревнования пройдут в два дня. В пятницу, 15 апреля, состоится спринт от 1,5 до 10 км, а также детская гонка. Основные старты пройдут 16 апреля: лыжники пробегут дистанции от 10 до 50 км свободным стилем. Вступительный взнос для детей составляет 300 рублей, для взрослых – 1500 рублей.
За многолетнюю историю соревнования на льду Байкала побывали спортсмены из Монголии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Эстонии и даже Таиланда. С 2013 гонка входит в серию лыжных марафонов России Russialoppet.
Онлайн-заявку на участие можно подать до 11 апреля либо зарегистрироваться в день соревнований на месте проведения.
Фото: скриншонт с видео
Как сообщает Первый Байкальский, марафон основал известный тренер из Усть-Баргузина Александр Ушаков, который решил таким образом продлить лыжный сезон.
«В конце апреля верхний слой байкальского льда начинает подтаивать и образовывать крупные кристаллы. Такой лёд местные лыжники называют «шах». По нему можно катиться со скоростью почти 30 км/час. Глубина воды под трассой достигает около 200 метров, а толщина льда – более полутора», – рассказывают организаторы марафона.
В этом году призовой фонд составит 300 тысяч рублей. Самый крупный выигрыш – по 50 тысяч – получат абсолютные победители в женском марафоне на 30 км и в мужском марафоне на 50 км. Заявки на участие подали уже более 150 участников. У Байкальского лыжного марафона нет возрастных ограничений: участвовать могут и дошколята, и опытные спортсмены 80+.
Как отмечают организаторы, соревнования пройдут в два дня. В пятницу, 15 апреля, состоится спринт от 1,5 до 10 км, а также детская гонка. Основные старты пройдут 16 апреля: лыжники пробегут дистанции от 10 до 50 км свободным стилем. Вступительный взнос для детей составляет 300 рублей, для взрослых – 1500 рублей.
За многолетнюю историю соревнования на льду Байкала побывали спортсмены из Монголии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Германии, Эстонии и даже Таиланда. С 2013 гонка входит в серию лыжных марафонов России Russialoppet.
Онлайн-заявку на участие можно подать до 11 апреля либо зарегистрироваться в день соревнований на месте проведения.
Фото: скриншонт с видео
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