Спорт 12.04.2022 в 10:27

Бурятские спортсмены снова продемонстрировали высокий уровень на всероссийских соревнованиях

Сразу несколько медалей завоевали самбистки республики
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Текст: Иван Иванов
Бурятские спортсмены снова продемонстрировали высокий уровень на всероссийских соревнованиях
Спортсмены различных возрастных групп из Бурятии продолжают покорять новые вершины на самом высоком уровне. В Зеленограде завершился чемпионат России по самбо среди девушек. На соревнования приехали более 120 представительниц различных регионов России. Золотые медали завоевали сразу две бурятские самбистки – Светлана Убушеева и Анна Гнеушева. Призерами первенства также стали Туяна Бадмаева и Вера Загузина. Сделать свои прогнозы на спортивные события можно в букмекерских конторах, а любители азартных игр могут попробовать свои силы в онлайн-казино Izzi, подробнее об этом здесь.

Также высокими спортивными достижениями отметился Александр Кондрашин. Благодаря своим успешным результатам на всероссийских первенствах бурятский пулевик завоевал место во взрослой сборной России по пулевой стрельбе. Александр пройдет полноценный сбор в Минске, который продлится до 30 апреля, а затем примет участие в международных соревнованиях.

Стоит отметить также и юных спортсменов из школы олимпийского резерва. За первый квартал 2022 года воспитанники РСШОР смогли стать призерами чемпионатов России по различным видам спорта более 30 раз. На международном уровне юные бурятские спортсмены завоевали 7 медалей различной пробы.

Фото: pixabay.com

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