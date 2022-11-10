Спорт 10.11.2022 в 14:55
Победители борцовского турнира в Улан-Удэ получат денежные премии
Финансовую поддержку в проведении соревнований оказало ЗГРП
С 11 по 12 ноября в улан-удэнском физкультурно-спортивном комплексе состоится Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти обладателя Кубка мира, призёра чемпионатов мира, Европы, чемпиона СССР и России, Заслуженного мастера спорта России, Заслуженного работника физической культуры Республики Бурятия Сергея Жалсановича Замбалова.
Как сообщает «Байкал-Дейли», в соревнованиях примут участие более 400 юношей 2007 – 2009 года рождения в 12 весовых категориях из Бурятии, Саха-Якутии, Забайкальского края, Иркутской области, Республики Тыва, Калмыкии, Красноярского края и регионов ДФО.
Призовой фонд турнира составляет 588 000 рублей. И этот турнир становится одним из крупнейших юношеских турниров на Дальнем Востоке. Победители и их тренеры всероссийского борцовского турнира памяти Замбалова по вольной борьбе получат денежные премии от Забайкальского горнорудного предприятия.
ЗГРП, будучи постоянным спонсором сборной Бурятии по вольной борьбе оказало финансовую поддержку проведения соревнований.
Кроме того, по инициативе генерального директора ЗГРП Александра Воронкова первые места во всех весовых категориях и тренеры спортсменов будут награждены денежными премиями.
Фото: «Номер один»
Как сообщает «Байкал-Дейли», в соревнованиях примут участие более 400 юношей 2007 – 2009 года рождения в 12 весовых категориях из Бурятии, Саха-Якутии, Забайкальского края, Иркутской области, Республики Тыва, Калмыкии, Красноярского края и регионов ДФО.
Призовой фонд турнира составляет 588 000 рублей. И этот турнир становится одним из крупнейших юношеских турниров на Дальнем Востоке. Победители и их тренеры всероссийского борцовского турнира памяти Замбалова по вольной борьбе получат денежные премии от Забайкальского горнорудного предприятия.
ЗГРП, будучи постоянным спонсором сборной Бурятии по вольной борьбе оказало финансовую поддержку проведения соревнований.
Кроме того, по инициативе генерального директора ЗГРП Александра Воронкова первые места во всех весовых категориях и тренеры спортсменов будут награждены денежными премиями.
Фото: «Номер один»
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