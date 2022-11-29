В Улан-Удэ лыжные базы и катки заработают с 10 декабря

В Улан-Удэ полным ходом идет подготовка к открытию зимнего спортивного сезона. Сейчас в городе заливаются катки и хоккейные коробки. Лыжные базы пока ждут, когда выпадет достаточное количество снега. По традиции открытие сезона запланировано на 10 декабря. Об этом сегодня рассказали на заседании комитета по социальной политике Улан-Удэнского горсовета депутатов.

Всего в городе откроется пять катков, в том числе один без проката коньков, семь лыжных баз с 875 парами лыж, в том числе 100 пар горных лыж и 30 сноубордов и лыжно-биатлонный комплекс.

Также будут работать 166 спортплощадок во дворах, в том числе 25 хоккейных коробок и 141 для мини-футбола.

На сегодня заливается шесть катков, 11 хоккейных коробок. Заливка ведется и днем, и ночью. В ближайшие выходные начнет работу хоккейная коробка на Центральном стадионе и при 52-ой школе. Стоимость проката за час составит от 70 до 150 руб. за час, со своими коньками прокат обойдется от 40 до 80 руб.

Прокатиться можно будет на стадионе спортивной школы №16 в Загорске, на катке БГУ «Спартак», в пос. Заречный, на Центральном стадионе, в парках «Юбилейный» и «Кристальный».

Прокат лыж обойдется взрослым горожанам от 97 до 200 рублей, детям – от 70 до 160. Для социально незащищенных жителей Улан-Удэ и групповых занятий планируется предусмотреть скидки.

Все лыжные базы будут работать в Железнодорожном районе – в пос. Аршан (база «Снежинка»), мкр. Загорск при спортшколе №16, лыжная база ВСГУТУ, а также при лагерях «Зорька», «Огонек», и «Березка». Пока ни одна база не работает из-за малого количества снега.

Начальник управления по физической культуры и спорта мэрии Улан-Удэ Андрей Дзюбенко сообщил, что лыжными гонками в Улан-Удэ занимаются 258 человек, биатлоном – 68, хоккеем – 780, фигурным катанием – 129, горными лыжами – 52, сноубордом – 46, ориентированием на лыжах – 35 человек.

Андрей Дзюбенко рассказал также о главной проблеме спорта в столице Бурятии – нехватке тренеров. В отрасль не хотят идти, в первую очередь, из-за невысокой зарплаты. А если даже желающие находятся, у них нет педагогического образования, которое необходимо при работе с детьми.

Так в мкр.Загорск много лет не могут найти тренера по лыжам, нет в Улан-Удэ тренеров и по горным лыжам.

- Хочется другие зимние занятия, к примеру, шорт-трек. На текущий момент нам на это не выделяют ставок. Но мы не останавливаемся. Этот вопрос будем задавать ежегодно, пока не примем решение по увеличению зимних видов спорта, - рассказал председатель комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев.

Председатель комитета по социальной политике горсовета Улан-Удэ Денис Гармаев поинтересовался у Андрея Дзюбенко о льготах на прокат для некоторых категорий горожан.

Планируется предусмотреть льготы по массовым заявкам и мало обеспеченным горожанам по обращениям КДН, ПДН. Также планируется сделать делаем бесплатные часы для проката для студентов, а также для детей, чьи отцы сейчас находятся на спецоперации.



Фото: "Номер один"