Спорт 23.03.2023 в 14:22

В Бурятии 600 шахматистов сразятся за звание лучшего на «Сагаалха - 2023»

Международный шахматный турнир пройдет с 24-26 марта
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии 600 шахматистов сразятся за звание лучшего на «Сагаалха - 2023»

Скоро в республике проведут Международный турнир по быстрым шахматам в рамках XVIII фестиваля «Сагаалха – 2023». Состязания на призы Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» в этом году продлятся с 24 по 26 марта. Местом баталий станет здание Буддийского университета Иволгинского дацана.

 «В Бурятии этот популярный турнир мы проводим с 2004 года. Тогда он был для студентов Буддийского университета. Уже после вышел на международный уровень, и в этом году мы традиционно ждем участников из Монголии и Китая. Радует, что в турнире из года в год участвуют люди разных возрастов и уровней – от совсем малышей до представителей совсем преклонного возраста, также всегда радуют своим участием десятки гроссмейстеров», 

- отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
География участников из России этого года широка - Республика Калмыкия, Иркутская область, Забайкальский край, Красноярский край, Новосибирская область, Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Бурятия.

Как отмечают в минспорта Бурятии, шахматы занимают свое особое место в нашем обществе. Это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей актуальности и в наше время. Помимо развития памяти и внимания, шахматы вырабатывают умение вести глубокие и точные расчеты, учат смелости, настойчивости, предприимчивости, фантазии. Шахматы учат предвидеть, обобщать, запомнить, формируют волю к победе.

«Главный запрос общества сформирован на интеллектуальную молодежь. Именно она – двигатель прогресса, именно на нее делают акцент. Поэтому умное и разносторонне развивающееся общество, умеющее грамотно сражаться за ценности, помогает молодым личностям в расширении диапазона своих возможностей. Помочь молодому поколению – серьезная миссия нашего общества», 

 - подчеркивают организаторы.

Отметим, что генеральным спонсором очередного спортивного события стал холдинг «Вертолеты Росcии» и «Улан-Удэнский Авиационный завод». 

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   Фото: pixabay.com

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