Спорт 15.04.2023 в 12:56

В Бурятии стартовал XXII Байкальский лыжный марафон

В уникальной гонке участвуют члены сборной команды России
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Текст: Номер один
В Бурятии стартовал XXII Байкальский лыжный марафон

XXII Байкальский лыжный марафон (0+) проходит в селе Максимиха. Гонка на льду священного озера уже давно стала туристическим брендом республики. Сегодня на дистанции 50 км и 30 км вышло более 200 участников. В марафоне принимают участие члены сборной команды России. Андрей Бологов, Андрей Феллер, Алиса Жамбалова и Виктория Невьянцева.

   

Марафон был основан Александром Ушаковым, известным тренером из Усть-Баргузина, который решил продлить лыжный сезон, проводя весной тренировки по льду озера. В 2013-ом гонка вошла в серию лыжных марафонов России Russialoppet.

   


Фото: скриншот видео от Министерство спорта молодежной политики Бурятии


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