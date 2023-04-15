В Бурятии стартовал XXII Байкальский лыжный марафон

XXII Байкальский лыжный марафон (0+) проходит в селе Максимиха. Гонка на льду священного озера уже давно стала туристическим брендом республики. Сегодня на дистанции 50 км и 30 км вышло более 200 участников. В марафоне принимают участие члены сборной команды России. Андрей Бологов, Андрей Феллер, Алиса Жамбалова и Виктория Невьянцева.

Марафон был основан Александром Ушаковым, известным тренером из Усть-Баргузина, который решил продлить лыжный сезон, проводя весной тренировки по льду озера. В 2013-ом гонка вошла в серию лыжных марафонов России Russialoppet.





Фото: скриншот видео от Министерство спорта молодежной политики Бурятии





