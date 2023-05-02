Спорт 02.05.2023 в 16:31

Тайбоксеры из Бурятии отправятся на первенство мира

Сборная республики взяла 11 медалей на всероссийских соревнованиях
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Текст: Евгения Гармаева
Тайбоксеры из Бурятии отправятся на первенство мира

Команда тайбоксеров из Республики Бурятия привезла 11 наград с первенства России. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, для кого-то это соревнование стало первым, а кто-то вновь доказал свое лидерство, но для каждого – это ,несомненно, бесценный опыт.

«Сразу три представительницы нашей республики Анастасия Байс, Ксения Гриценко и Александра Васильева стали не только победительницами главного старта страны, но и сумели завоевать путевки на первенство мира», 

- отмечают в сообщении.
Бронзовым успехом отличились еще восемь тайбоксеров - Жигжитов Станислав, Судаков Михаил, Черных Виктория, Цыдендамбаева Сарана, Штилс Арина, Кривоносова Валерия, Рамазанова Элиана и Герасимова Олеся.

Отметим, первенство проходило в Выборге и объединило более 500 юных спортсменов из 50 регионов нашей страны.


Фото: pixabay.com

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тайский бокс Спорт соревнования спортсмены

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