Тайбоксеры из Бурятии отправятся на первенство мира

Команда тайбоксеров из Республики Бурятия привезла 11 наград с первенства России. Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, для кого-то это соревнование стало первым, а кто-то вновь доказал свое лидерство, но для каждого – это ,несомненно, бесценный опыт.



«Сразу три представительницы нашей республики Анастасия Байс, Ксения Гриценко и Александра Васильева стали не только победительницами главного старта страны, но и сумели завоевать путевки на первенство мира»,

- отмечают в сообщении.



Бронзовым успехом отличились еще восемь тайбоксеров - Жигжитов Станислав, Судаков Михаил, Черных Виктория, Цыдендамбаева Сарана, Штилс Арина, Кривоносова Валерия, Рамазанова Элиана и Герасимова Олеся.Отметим, первенство проходило в Выборге и объединило более 500 юных спортсменов из 50 регионов нашей страны.