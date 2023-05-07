В Бурятии прошла 48-ая предметно-спортивная эстафета

На факультете ветеринарной медицины БГСХА имени В.Р. Филиппова прошла 48-ая традиционная эстафета. Предметно-спортивную эстафету можно назвать одним из старейших спортивных студенческих мероприятий Бурятии. Она проводится каждый год, начиная с 9 мая 1975 года. В тот день в честь 30-летия Победы «Студентам ветфака БСХИ от фронтовиков» был вручен кубок небесно-голубого цвета с росписью вида на Кремль. Крышку кубка украшает значок с гербом РСФСР, а на стенке выгравированы имена одиннадцати фронтовиков, выпускников ветеринарного факультета.

Ежегодно в начале мая студенты факультета ветеринарной медицины соревнуются не только в силе, ловкости и выносливости, но и в знании научных дисциплин ветеринарии. В этом году эстафета была посвящена 78-годовщине Великой Победы. Студенты состязались в 11 видах спорта, а также отвечали на вопросы не только по ветеринарным дисциплинам, но и по Великой Отечественной Войне.

По результату соревнований в этом году победу одержали студенты 5-го курса, им же перешел главный приз - Кубок, учрежденный преподавателями-участниками Великой Отечественной Войны. Спонсорами призового фонда за общекомандные места выступила Ветеринарная служба Республики Бурятия.





От Управления ветеринарии на мероприятии присутствовал начальник БРСББЖ Шагдуров Руслан Михайлович.

«Роль ветеринарного врача на сегодняшний день в экономике Бурятии очень важна. В рядах государственной ветеринарной службы в каждом районе республики есть вакансии для выпускников ветеринарного факультета. Надеемся, на то, что ребята после окончания учебы пополнят наш регион квалифицированными кадрами и обретут любимую работу», - сказал Руслан Шагдуров.

Управление ветеринарии поддерживает студентов ветеринарного факультета, так как именно они в будущем пополнят ряды лучших специалистов.