Лучники Бурятии достойно выступили на Кубке России

Прошедший с 28 мая по 2 июня Кубок России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принес сборной Бурятии 6 медалей. За звание лучших состязались более 70 спортсменов из 19 регионов страны, сообщают в минспорта Бурятии.



В личном первенстве победителями стали Баир Шигаев в стрельбе из блочного лука и Чингис Бальжиев в стрельбе из блочного лука W1. В командном миксе «золото» завоевали Даши Дольжина и Сергей Хутаков в «классическом луке».



«Впереди команду ждет еще один старт - Летние игры паралимпийцев, которые пройдут с 19 по 24 июня. Здесь республика будет представлена в полном составе»,

- делится министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



Серебряная медаль в личном первенстве у Александра Дорофеева в дисциплине «блочный лук W1». В командных соревнованиях серебряными призерами стали Пётр Марзаев и Сергей Хутаков в стрельбе из классического лука, Баир Шигаев и Татьяна Андриевская в дисциплине «блочный лук».