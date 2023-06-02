Спорт 02.06.2023 в 16:26

Лучники Бурятии достойно выступили на Кубке России

Скоро команда отправится на Летние игры паралимпийцев
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Текст: Евгения Гармаева
Лучники Бурятии достойно выступили на Кубке России

Прошедший с 28 мая по 2 июня Кубок России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принес сборной Бурятии 6 медалей. За звание лучших состязались более 70 спортсменов из 19 регионов страны, сообщают в минспорта Бурятии.

В личном первенстве победителями стали Баир Шигаев в стрельбе из блочного лука и Чингис Бальжиев в стрельбе из блочного лука W1. В командном миксе «золото» завоевали Даши Дольжина и Сергей Хутаков в «классическом луке».

«Впереди команду ждет еще один старт - Летние игры паралимпийцев, которые пройдут с 19 по 24 июня. Здесь республика будет представлена в полном составе», 

- делится министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.
Серебряная медаль в личном первенстве у Александра Дорофеева в дисциплине «блочный лук W1». В командных соревнованиях серебряными призерами стали Пётр Марзаев и Сергей Хутаков в стрельбе из классического лука, Баир Шигаев и Татьяна Андриевская в дисциплине «блочный лук».


Фото: Минспорта Бурятии

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