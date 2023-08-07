Житель Бурятии победил на Кубке страны по спортивному ориентированию

В Челябинской области проходил Кубок страны по спортивному ориентированию. Житель Бурятии – мастер спорта России Дмитрий Патрин одержал победу на состязаниях.

Как сообщают в Минспорта Бурятии, в первый день соревнований наш спортсмен бесспорно стал лидером в дисциплине «кросс-лонг» с общего старта. В соперниках у Дмитрия были 72 сильнейших ориентировщика из 17 регионов страны.



«Мне нужна была медаль, чтоб попасть в списочный состав сборной России, и я ее взял. А взять золотую медаль - вдвойне приятнее»,

- рассказывает об успехе Минспорта Бурятии новоиспеченный победитель Кубка.



Отметим, более полутысячи спортсменов из двадцати регионов страны в течение трех соревновательных дней разыграли три комплекта наград.