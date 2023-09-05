Житель Бурятии взял «золото» на чемпионате России по велоспорту

Две золотые медали чемпионата России по велоспорту среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевал заслуженный мастер спорта России из Бурятии Михаил Асташов: в классе С1-С3 в гонке на 1000 метров и в классе С1-С2 в гонке на 3000 метров.

«Стоит отметить, что наши спортсмены не теряют форму и в любой момент готовы еще раз доказать, что они лучшие в мире. Об этом говорят итоги прошедших соревнованиях. Результат Михаила значительно выше результата спортсмена, достигшего высшей ступени пьедестала чемпионата мира, который прошел в начале августа в Великобритании», - делится министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



Как отметили в Минспорта Бурятии, кроме наград высшего достоинства, арсенал Михаила пополнился еще двумя медалями: серебряной в «групповой эстафете 3 по 750 метров» и бронзовой в «групповой скреч-гонке 60 кругов на 16 км».

Чемпионат проходил в конце августа в северной столице России. Всего борьбу за медали вели около 80 спортсменов из 13 регионов страны.





Фото: Минспорта Бурятии