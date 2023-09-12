Спорт 12.09.2023 в 12:24

Стрелки из Бурятии отличились на первенстве России

Первый соревновательный день принес команде две медали
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Текст: Евгения Гармаева
Стрелки из Бурятии отличились на первенстве России
В Московской области в эти дни проходит первенство страны по пулевой стрельбе среди спортсменов до 19 лет. Команде Бурятии первый соревновательный день принес две медали, сообщают в Минспорта республики .

 «В командных соревнованиях в упражнении «произвольный малокалиберный пистолет 50 метров» у Республики Бурятия I место. Золотой состав: Тамир Бадмаев, Жаргал Цыденешиев и Александр Емонаков»,

рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев:
В этом же упражнении в личном первенстве серебряным призером турнира стал Тамир Бадмаев. Добавим, все спортсмены тренируются под руководством Александра Степанова. 

Первенство продлится до 19 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие порядка 290 спортсменов из 33 регионов страны.



Фото: Минспорта РБ
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ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

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