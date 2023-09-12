Стрелки из Бурятии отличились на первенстве России

«В командных соревнованиях в упражнении «произвольный малокалиберный пистолет 50 метров» у Республики Бурятия I место. Золотой состав: Тамир Бадмаев, Жаргал Цыденешиев и Александр Емонаков»,

- рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев:

В Московской области в эти дни проходит первенство страны по пулевой стрельбе среди спортсменов до 19 лет. Команде Бурятии первый соревновательный день принес две медали, сообщают в Минспорта республики .В этом же упражнении в личном первенстве серебряным призером турнира стал Тамир Бадмаев. Добавим, все спортсмены тренируются под руководством Александра Степанова.Первенство продлится до 19 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие порядка 290 спортсменов из 33 регионов страны.