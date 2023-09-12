Спорт 12.09.2023 в 12:24
Стрелки из Бурятии отличились на первенстве России
Первый соревновательный день принес команде две медали
Текст: Евгения Гармаева
В Московской области в эти дни проходит первенство страны по пулевой стрельбе среди спортсменов до 19 лет. Команде Бурятии первый соревновательный день принес две медали, сообщают в Минспорта республики .
Первенство продлится до 19 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие порядка 290 спортсменов из 33 регионов страны.
Фото: Минспорта РБ
В этом же упражнении в личном первенстве серебряным призером турнира стал Тамир Бадмаев. Добавим, все спортсмены тренируются под руководством Александра Степанова.
«В командных соревнованиях в упражнении «произвольный малокалиберный пистолет 50 метров» у Республики Бурятия I место. Золотой состав: Тамир Бадмаев, Жаргал Цыденешиев и Александр Емонаков»,
- рассказывает министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев:
Первенство продлится до 19 сентября. Всего в соревнованиях принимают участие порядка 290 спортсменов из 33 регионов страны.
Фото: Минспорта РБ