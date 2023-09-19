Спортсмен из Бурятии отличился на международном турнире по самбо

Бурятский самбист Алдар Намсараев стал вторым в весовой категории 58 кг на международном турнире по боевому самбо «Гран-При» на призы Главы Республики Башкортостан.

«Когда доступен спорт, мы видим результаты. Самбо - один из немногих видов спорта, который внедрен в школьную программу. Это говорит о его доступности, массовости»,

- отметил министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иван Козырев.



В этот раз чемпион Европы и серебряный призер чемпионата России порадовал зрелищными и бескомпромиссными поединками с множеством красивых приемов. Уфа впервые принимала крупное международное соревнование по самбо. Всего на ковер турнира вышли около 200 спортсменов из 7 стран мира.

Фото: пресс-служба Министерства спорта и молодежной политики РБ