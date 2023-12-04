Спорт 04.12.2023 в 17:43

На турнире по мини-футболу в Улан-Удэ разыграют миллион рублей

Свое участие уже подтвердили 16 команд
A- A+
Текст: Андрей Константинов
На турнире по мини-футболу в Улан-Удэ разыграют миллион рублей
XVIII Открытый традиционный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт в новогодние праздники с 4-го по 8 января. Как сообщили в мэрии, призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей. На сегодня свое участие подтвердили 16 команд из Маньчжурии, Иркутска, Ангарска, Братска. Также впервые в этом году примут участие команды из Кызыла и Хабаровска.

- По традиции, в турнире примут участие сильнейшие команды из регионов России - Иркутска, Ангарска, Братска, Новосибирска, Кемерово и Читы. Помимо этого, приедут команды из Маньчжурии и Улан-Батора. На сегодняшний день мы ведем переговоры с командами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Турнир выходит на мировой уровень, - рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.

Ежегодно турнир проводится на самом высоком профессиональном уровне, несмотря на то, что он является любительским.

- На данный момент турнир является самым сильным и популярным в России в своем формате. У нас представлены серьёзные команды с яркими игроками. Для обслуживания матчей приглашены профессиональные арбитры суперлиги России, - рассказал президент региональной общественной организации «Ассоциация любительского футбола Республики Бурятия» Дугар Санжицыбиков.

Улан-Удэ в этом году представит несколько команд, одна из которых «Улан-Удэ Сити».

- «Улан-Удэ Сити» - народная команда Улан-Удэ. В этом году мы планируем представить сильный состав участников, в числе которых будут приглашенные игроки, - отметил капитан команды, депутат горсовета Владимир Ильин.

Фото: «Номер один»
Теги
футбол

Все новости

Улан-удэнцев растрогала до слез история животного из приюта
04.12.2023 в 17:45
На турнире по мини-футболу в Улан-Удэ разыграют миллион рублей
04.12.2023 в 17:43
В Бурятии сельчан призвали не бояться «наживать себе врагов»
04.12.2023 в 17:16
Житель Улан-Удэ пытался убить двух человек
04.12.2023 в 16:57
В Telegram продолжает работу чат-бот "Помощь участникам специальной военной операции и их семьям"
04.12.2023 в 16:55
В Бурятии подрядчик, ремонтирующий дорогу с нарушениями, получил прокурорское представление
04.12.2023 в 16:45
В Бурятии тёплые полы стали причиной пожара в доме
04.12.2023 в 16:45
В Улан-Удэ задержали лишенного прав водителя
04.12.2023 в 16:24
В Улан-Удэ владелец иномарки отсудил у «Водоканала» 207 тысяч рублей
04.12.2023 в 16:16
В Бурятии участник СВО обратился с просьбой сделать его дом приспособленным для передвижения инвалидной коляске
04.12.2023 в 15:49
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Спортсмены из Бурятии взяли большинство призов на турнире по армейскому рукопашному бою
В разных возрастных и весовых категориях соревновались 200 бойцов
04.12.2023 в 11:36
Бурятские бойцы муай-тай завоевали «золото»
Легендарные спортсменки победили на Кубке Содружества России
03.12.2023 в 14:20
На новогодних каникулах в Улан-Удэ пройдут соревнования по мини-футболу
Он пройдет уже в 18-й раз с 4 по 8 января
01.12.2023 в 09:24
Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди девушек стартуют в Улан-Удэ
Они соберут около 500 спортсменок из 50 регионов страны
23.11.2023 в 14:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru