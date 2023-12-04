На турнире по мини-футболу в Улан-Удэ разыграют миллион рублей

XVIII Открытый традиционный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» пройдёт в новогодние праздники с 4-го по 8 января. Как сообщили в мэрии, призовой фонд соревнований составит 1 млн рублей. На сегодня свое участие подтвердили 16 команд из Маньчжурии, Иркутска, Ангарска, Братска. Также впервые в этом году примут участие команды из Кызыла и Хабаровска.- По традиции, в турнире примут участие сильнейшие команды из регионов России - Иркутска, Ангарска, Братска, Новосибирска, Кемерово и Читы. Помимо этого, приедут команды из Маньчжурии и Улан-Батора. На сегодняшний день мы ведем переговоры с командами Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. Турнир выходит на мировой уровень, - рассказал начальник Управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.Ежегодно турнир проводится на самом высоком профессиональном уровне, несмотря на то, что он является любительским.- На данный момент турнир является самым сильным и популярным в России в своем формате. У нас представлены серьёзные команды с яркими игроками. Для обслуживания матчей приглашены профессиональные арбитры суперлиги России, - рассказал президент региональной общественной организации «Ассоциация любительского футбола Республики Бурятия» Дугар Санжицыбиков.Улан-Удэ в этом году представит несколько команд, одна из которых «Улан-Удэ Сити».- «Улан-Удэ Сити» - народная команда Улан-Удэ. В этом году мы планируем представить сильный состав участников, в числе которых будут приглашенные игроки, - отметил капитан команды, депутат горсовета Владимир Ильин.Фото: «Номер один»