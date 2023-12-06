Разыграют миллион

В столице Бурятии началась подготовка к одному из главных спортивных событий года - открытому Международному турниру по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ» (6+). Событие проходит в новогодние каникулы с 4 по 8 января уже в 18-й раз. Призовой фонд составит миллион рублей.Этот праздник всегда собирает полные трибуны зрителей. Новогодние каникулы позволят прийти на турнир с семьями, с детьми и друзьями - спортивное шоу будет организовано для всех возрастов. Драйв, накал борьбы, азарт - эти эмоции нам подарят футболисты.В этом году география участников расширится. Помимо уже привычных для нас сильнейших команд из Красноярска, Братска, Иркутска, Ангарска, Читы и Улан-Удэ, впервые за Кубок города Улан-Удэ по мини-футболу поборются команды из Хабаровска и Кызыла. Кроме того, ожидается приезд команд из Беларуси и Монголии.- В настоящее время ведутся переговоры с футбольными федерациями Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, очень надеемся, что все приедут и примут участие в нашем турнире–пояснил Андрей Дзюбенко, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Улан-Удэ.Присоединятся к соревнованиям и спортсмены из Китая. До пандемии «Снежные волки» всегда приезжали в Улан-Удэ. Спустя три года они снова приедут сразиться с соперниками.- До пандемии к нам всегда ездили команды из Китая, после пандемии они не могли к нам приезжать, но вот недавно нас обрадовали, что «Снежные волки» возвращаются, спортсмены из Манчжурии точно приедут. Я думаю, в этом году будет очень интересно и зрелищно, приходите обязательно поболеть за наших футболистов, - пригласил Дугар Санжицыбиков, президент региональной общественной организации «Ассоциация любительского футбола Республики Бурятия».- Бурятские спортсмены из команды «Улан-Удэ Сити» к турниру начали готовиться заранее, еще летом. Наша бурятская команда является народной, городской и достаточно сильной командой. Мы каждый год принимаем участие от городского Совета, в этом году также сразимся. Мы к этому шли уже давно, в этот раз приложим все свои усилия для победы, все наши спортсмены стремятся стать призерами и чемпионами мира, - сказал Владимир Ильин, депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов, капитан команды по мини-футболу «Улан-Удэ Сити»- Участие в турнире примут около 20 команд. Это самое большое количество за всю историю мероприятия. Сейчас уже 16 команд подтвердили свое участие:команды из Иркутской области МФК «ИрАэро», МФК «Сервико», МФК «Байкал-97», МФК «СтройПроектСервис», МФК SanDali, МФК «Байкал Групп», также будут участвовать команды из Нижнеангарска, Братска и многих других городов,- отметил Дугар Санжицыбиков.Турнир является сильнейшим и самым популярным в России такого формата, так как в нем участвует множество команд. В новом, 2024 году он будет проводиться на высоком профессиональном уровне. Схитрить участникам не получится. Специально для этого на соревнования пригласили арбитров суперлиги России, которые будут судить строго по правилам и не дадут поблажки. А вот в качестве комментатора выступит знаменитый Артем Роговский. Он сможет понятно донести до зрителей все, что будет происходить на футбольном поле.Лучшие моменты, интервью, анонсы и многое другое о турнире можно будет смотреть по прямой трансляции на сайте mf03.ru и в социальных сетях. Улан-удэнцам и гостям столицы Бурятии предлагают уже сейчас планировать новогодние каникулы и не пропустить расписание матчей. Турнир традиционно пройдет на двух площадках города: на арене Физкультурного спортивного комплекса по адресу: Рылеева, 2, а также на площадке культурно-спортивного комплекса по адресу: проспект Строителей, 72. Старт мероприятия запланирован 4 января в 18:00. Для всех зрителей вход на мероприятие бесплатный, каждый желающий сможет прийти и поболеть за спортсменов.Возрастное ограничение 6+Фото: мэрия Улан-Удэ