Спорт 23.04.2024 в 10:54

Спортсмены из Бурятии завоевали золото и серебро чемпионата ФСИН России по самбо

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсмены из Бурятии завоевали золото и серебро чемпионата ФСИН России по самбо

Две спортсменки из Бурятии - сотрудницы службы исполнения наказаний завоевали золото и серебро чемпионата ФСИН России. Чемпионат, приуроченный к 145-ой годовщине образования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, прошел в Московской области с 15 по 19 апреля.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов, выступающих в составе 53 сборных команд территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России. От УФСИН России по республике Бурятия в чемпионате приняли участие шесть мужчин и две женщины.

По итогам чемпионата инструктор по боевой и специальной подготовке отдела по конвоированию Екатерина Турунхаева стала победительницей чемпионата по спортивному самбо в весовой категории свыше 80 кг.


Младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-7 Ульяна Фирсова стала серебряным призером чемпионата по боевому самбо в весовой категории до 54 кг.



Фото: УФСИН по РБ

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с 17 по 23 апреля

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