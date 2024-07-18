Спорт 18.07.2024 в 14:02

Бурятские спортсмены выступили на Кубке России по велоспорту

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10 регионов
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Текст: Служба информации "Номер один"
Бурятские спортсмены выступили на Кубке России по велоспорту

Бурятские спортсмены успешно выступили на Кубке России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине велоспорт-шоссе.


- По сумме двух этапов среди мужчин группы Т1-Т2 Цырин Митупов занял 3 место в групповой гонке на дистанции 30 км с результатом 1:05:50, а Баир Сапкинов в этой же гонке занял четвертое место. Поздравляем наших спортсменов и тренера тренер Комиссарова А.А. я большим достижением и желаем дальнейших успехов! - сообщили в минспорта РБ.

Соревнования проходили с 12 по 15 июля в Тамбове.

Участниками стали спортсмены из 10 регионов России.

 

Фото: минспорт РБ

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