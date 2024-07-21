Спорт 21.07.2024 в 14:17

Гроссмейстер из Бурятии стал победителем международного турнира в Москве

Турнир собрал более 1000 спортсменов из пяти стран
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Гроссмейстер из Бурятии стал победителем международного турнира в Москве

Гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов стал победителем международного турнира «Moscow Open 2024».

- По итогам девяти напряжённых партий Жамсаран набрал 7,5 очков, обойдя по дополнительным показателям Владимира Захарцова из Москвы. Эта победа принесла ему титул победителя мужского этапа Кубка России. Поздравляем Жамсарана с триумфом! – сообщили в минспорта Бурятии.

Турнир собрал более 1000 спортсменов из пяти стран: России, Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Египта, в том числе более 600 юных шахматистов.

Фото: минспорт РБ

Все новости

Гроссмейстер из Бурятии стал победителем международного турнира в Москве
21.07.2024 в 14:17
Спасатели помогли одинокой 82-летней бабушке в Гусиноозерске
21.07.2024 в 12:11
Гастрофестиваль «Боргойская баранина» собрал 8 тысяч гостей
21.07.2024 в 10:32
В Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука
21.07.2024 в 10:13
В Бурятии могут ужесточить условия по семейной ипотеке
21.07.2024 в 09:08
В Улан-Удэ открылось бесплатное кафе для пенсионеров
21.07.2024 в 07:00
Жару в Улан-Удэ наконец-то сменит дождь
20.07.2024 в 20:07
Найдено тело четвертого утопленника в Бурятии
20.07.2024 в 19:51
Ночью улан-удэнским асфальтовым дорогам делают инъекции
20.07.2024 в 19:34
Большегрузы в Бурятии продолжают атаку на легковушки
20.07.2024 в 19:03
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
В Улан-Удэ проходят всероссийские соревнования по стрельбе из лука
В турнире участвуют 250 спортсменов из 6 регионов страны
21.07.2024 в 10:13
Юные борцы из Бурятии завоевали 8 медалей
Всероссийский турнир по вольной борьбе проходит в Якутии
20.07.2024 в 14:19
В Улан-Удэ завершился Чемпионат России по игре Го
20 июля состоится еще Кубок Генконсула КНР по игре Го и 21 июля – минитурнир для всех желающих
19.07.2024 в 14:44
Пенсионеры Бурятии соревнуются на летней спартакиаде в Бичуре
В соревнованиях участвуют 23 сборные команды ветеранов районов
19.07.2024 в 12:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru