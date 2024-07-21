Спорт 21.07.2024 в 14:17
Гроссмейстер из Бурятии стал победителем международного турнира в Москве
Турнир собрал более 1000 спортсменов из пяти стран
Гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов стал победителем международного турнира «Moscow Open 2024».
- По итогам девяти напряжённых партий Жамсаран набрал 7,5 очков, обойдя по дополнительным показателям Владимира Захарцова из Москвы. Эта победа принесла ему титул победителя мужского этапа Кубка России. Поздравляем Жамсарана с триумфом! – сообщили в минспорта Бурятии.
Турнир собрал более 1000 спортсменов из пяти стран: России, Республики Беларусь, Армении, Казахстана и Египта, в том числе более 600 юных шахматистов.
Фото: минспорт РБ