Номина Дармаева стала бронзовым призером Первенства шахмат в Ташкенте

Со 2 по 7 августа в Ташкенте прошло первенство Мира среди школьников по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек.

- Юная шахматистка из Бурятии Номина Дармаева стала бронзовым призером по блицу среди девушек до 17 лет. Мы очень рады бронзовой медали Номины и поздравляем спортивную общественность Бурятии с высокой наградой на первенстве Мира, - сообщили в минспорта РБ.

По быстрым шахматам Номина также показала высокий результат и заняла 4 место.

В соревнованиях участвовали 269 шахматистов из 19 стран.

Фото: loon.site