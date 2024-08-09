Спорт 09.08.2024 в 11:50

Номина Дармаева стала бронзовым призером Первенства шахмат в Ташкенте

Соревнования проводились со 2 по 7 августа
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Текст: Служба информации "Номер один"
Номина Дармаева стала бронзовым призером Первенства шахмат в Ташкенте

Со 2 по 7 августа в Ташкенте прошло первенство Мира среди школьников по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек.

- Юная шахматистка из Бурятии Номина Дармаева стала бронзовым призером по блицу среди девушек до 17 лет. Мы очень рады бронзовой медали Номины и поздравляем спортивную общественность Бурятии с высокой наградой на первенстве Мира, - сообщили в минспорта РБ.

По быстрым шахматам Номина также показала высокий результат и заняла 4 место.

В соревнованиях участвовали 269 шахматистов из 19 стран.

 

Фото: loon.site

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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 августа

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