Спорт 09.08.2024 в 11:50
Номина Дармаева стала бронзовым призером Первенства шахмат в Ташкенте
Соревнования проводились со 2 по 7 августа
Со 2 по 7 августа в Ташкенте прошло первенство Мира среди школьников по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек.
- Юная шахматистка из Бурятии Номина Дармаева стала бронзовым призером по блицу среди девушек до 17 лет. Мы очень рады бронзовой медали Номины и поздравляем спортивную общественность Бурятии с высокой наградой на первенстве Мира, - сообщили в минспорта РБ.
По быстрым шахматам Номина также показала высокий результат и заняла 4 место.
В соревнованиях участвовали 269 шахматистов из 19 стран.
Фото: loon.site