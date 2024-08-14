Спорт 14.08.2024 в 14:43
В Монголии шахматисты из России участвуют в международном турнире в нейтральном статусе
Чемпионат Азии среди ветеранов-шахматистов впервые проходит в этой стране
Текст: Чингис Шоноев
Россияне по решению международной шахматной федерации (ФИДЕ) участвуют под ее флагом в нейтральном статусе в чемпионате Азии по шахматам среди ветеранов-шахматистов, который проходит в Монголии.
«Монгольская шахматная федерация впервые за свою 68-летнюю историю проводит в стране чемпионат Азии среди ветеранов-шахматистов. Из них пять россиян по решению ФИДЕ сражаются на шахматных полях под ее флагом в нейтральном статусе, в том числе известный в Монголии гроссмейстер Александр Фоминых», – сообщил генеральный секретарь Монгольской шахматной федерации Хутгурийн Эрдэнэдорж.
По его информации, в этом 13-м по счету чемпионате Азии среди ветеранов-шахматистов принимает участие 81 гражданин из девяти стран в двух возрастных категориях: старше 50 и старше 65 лет. Из участников 23 спортсмена имеют международные титулы. Турнир завершится 18 августа.
Фото: russianstock.ru
«Монгольская шахматная федерация впервые за свою 68-летнюю историю проводит в стране чемпионат Азии среди ветеранов-шахматистов. Из них пять россиян по решению ФИДЕ сражаются на шахматных полях под ее флагом в нейтральном статусе, в том числе известный в Монголии гроссмейстер Александр Фоминых», – сообщил генеральный секретарь Монгольской шахматной федерации Хутгурийн Эрдэнэдорж.
По его информации, в этом 13-м по счету чемпионате Азии среди ветеранов-шахматистов принимает участие 81 гражданин из девяти стран в двух возрастных категориях: старше 50 и старше 65 лет. Из участников 23 спортсмена имеют международные титулы. Турнир завершится 18 августа.
Фото: russianstock.ru