Спорт 14.08.2024 в 14:43

В Монголии шахматисты из России участвуют в международном турнире в нейтральном статусе

Чемпионат Азии среди ветеранов-шахматистов впервые проходит в этой стране
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии шахматисты из России участвуют в международном турнире в нейтральном статусе
Россияне по решению международной шахматной федерации (ФИДЕ) участвуют под ее флагом в нейтральном статусе в чемпионате Азии по шахматам среди ветеранов-шахматистов, который проходит в Монголии.

«Монгольская шахматная федерация впервые за свою 68-летнюю историю проводит в стране чемпионат Азии среди ветеранов-шахматистов. Из них пять россиян по решению ФИДЕ сражаются на шахматных полях под ее флагом в нейтральном статусе, в том числе известный в Монголии гроссмейстер Александр Фоминых», – сообщил генеральный секретарь Монгольской шахматной федерации Хутгурийн Эрдэнэдорж.

По его информации, в этом 13-м по счету чемпионате Азии среди ветеранов-шахматистов принимает участие 81 гражданин из девяти стран в двух возрастных категориях: старше 50 и старше 65 лет. Из участников 23 спортсмена имеют международные титулы. Турнир завершится 18 августа.

Фото: russianstock.ru
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