Спорт 07.09.2024 в 20:33

В Бурятии вручили первые удостоверения Мастера спорта по национальным видам

Звания мастеров удостоились три спортсмена
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии вручили первые удостоверения Мастера спорта по национальным видам

В Бурятии разработали удостоверения Мастера спорта по национальным видам и требования к их получению. Вручение первых удостоверений и нагрудных знаков прошло сегодня.

Их получили Цыбик Максаров – бурятская борьба «Бухэ Барилдаан», Бальжинима Цыремпилов – стрельба из национального лука «Сурхарбан» и Гомбо Дабаев – конные скачки «Мори урилдаан».

- Сегодня у были вручены первые удостоверения и нагрудные знаки мастера спорта Республики Бурятия по национальным видам. Это знаковое событие, которое мы долго готовили. Физическая культура и спорт – это неотъемлемая часть общей культуры человека. Я поздравляю всех с этим событием. Дальше будем продолжать мотивировать наших жителей на занятия физкультурой и спортом. Занимайтесь спортом и будьте здоровы, - сказал министр спорта Бурятии Иван Козырев.

В Республике Бурятия нормативно закреплены пять национальных видов спорта: бурятская борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из национального лука «Сурхарбан», конные скачки «Мори урилдаан», бурятские шахматы «Шатаар» и разбивание хребтовой кости «Сээр хухалха».

Разработка удостоверений – это верный шаг в сторону популяризации бурятской культуры и сохранения традиций.

Фото: ТГ-канала Ивана Козырева

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