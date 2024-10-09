Подросток из села Бурятии вошел в состав сборной России по футболу

Артём Леляев, юный футболист из села Новая Брянь Заиграевского района вошел в Резервный состав сборной России U15. Мальчишка обратил на себя внимание тренеров Молодёжной сборной России по футболу особой техничностью и отличными голами.

- Все началось еще с Первенства ДФЛ среди команд сельских районов в 2019 году,- рассказывают в Детской футбольной лиге. - Артем играл за команду Заиграевского района под руководством тренера Александра Батурина. Руководитель ДФЛ и тренер команды 2009 года Сергей Лоскутников отправился в Онохой, где проходил заключительный тур первенства ДФЛ. По совету тренера Заиграевского района, Сергей Александрович Лоскутников обратил внимание на техничного парня, который брал игру на себя и забивал голы. После финальных матчей Артема пригласили тренироваться в составе команды «Голеадор», а потом и в «Бурятию-2009».

Рассказывая с чего началась у парня любовь к футболу, в группе «Вперед. Заиграево» отмечают, что на каждую тренировку Артёму приходилось добираться до Улан-Удэ из села Новая Брянь.

- В составе «Бурятии-2009» Артем играл в первенстве СФО и ДФО, где его и заметили скауты Молодёжной команды и ДЮСШ ПФК ЦСКА. Артёма пригласили на просмотр, а потом и зачислили в Академию ЦСКА. В федеральной ЮФЛ в составе ЦСКА, Артём в этом сезоне уже забил 8 голов и отдал 5 голевых передач, чем и обратил на себя внимание тренеров Молодёжной сборной России по футболу, - добавили в ТГ-канале «Вперед. Заиграево».

Ранее «Номер один» сообщал о том, что в Бурятии может появиться свой Роналду. Еще одного талантливого футболиста Ардана Мункуева заметили на первенстве СФО и ДФО и пригласили в футбольную академию Санкт-Петербургского «Зенита». Восходящая звезда уже приступил к тренировкам.

Фото: ТГ-канал "Вперед. Заиграево"