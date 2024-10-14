Спорт 14.10.2024 в 10:29

Жителей Бурятии приглашают в Байкальскую школу туризма

Школа готовит гидов-инструкторов, которые будут руководить походами и экскурсиями 1 категории сложности
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают в Байкальскую школу туризма

Байкальская школа туризма объявляет набор слушателей по программе начальной туристской подготовки на 2024–2025 учебный год.

- В этом году школа готовит будущих инструкторов детско-юношеского туризма, которые организуют краеведческую и экскурсионную работу в образовательных учреждениях, - сообщили в минтуризма РБ.

Инструктора детско-юношеского туризма имеют право руководить походами, путешествиями и экскурсиями 1 категории сложности, готовят участников к выполнению нормативов на значки «Юный турист России» и «Турист России», а также спортивные разряды по туризму.

Они участвуют в организации и руководстве туристскими лагерями, слётами, соревнованиями, краеведческими конференциями и другими видами туристско-краеведческой работы, ведут занятия в туристских объединениях учащихся.

Занятия первого модуля обучения пройдут с 22 по 27 октября 2024 года. Заявки необходимо подать до 21 октября 2024 года на почту mvv-energis@mail.ru или lexlexl@mail.ru с пометкой «Туршкола».

Справки по телефону: Виктор Викторович, Федерация спортивного туризма РБ, 8(924)7568287; Елена Шираповна — Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, 8(924)6513572.

 

Фото: loon.site

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