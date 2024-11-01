Александр Халтагаров из Бурятии стал чемпионом Европы по шашкам

Александр Халтагаров стал чемпионом Европы по шашкам в нескольких категориях. С 19 по 29 октября в г. Кемер (Турция) проходил Чемпионат Европы по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Спортсмены соревновались в индивидуальных зачетах по нескольким дисциплинам, включая быструю игру (рапид) и классическую игру. Российская команда показала отличные результаты, завоевав 7 медалей: 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых.

- Александр Халтагаров стал бронзовым призером в быстрой игре среди мужчин и завоевал две золотые медали в классической игре среди мужчин и в классической игре среди мужчин с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Поздравляем Александра Халтагарова с его успехами! – сообщили в минспорта РБ.

Александр неоднократно занимал призовые места на чемпионатах России, Европы, мира.

В мае этого года Александр Халтагаров стал трехкратным чемпионом мира по шашкам. Он завоевал золото в классической программе на Чемпионате мира по шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях приняло участие более 50 спортсменов из шести стран, включая Россию, Польшу, Турцию, Израиль, Азербайджан и Молдову.

Фото: минспорт РБ