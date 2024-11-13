В Улан-Удэ состоялся турнир по самбо

Владимир Павлов напомнил об истории развития самбо в Бурятии. Так, Федерацию боевого самбо в Бурятии основал в 2002 году Валерий Дмитриев. Созданной им федерацией он руководил до 2010 года. С 2010 по 2016 год ее президентом был мастер спорта СССР Тумэн Санжиев. Начиная с 2016 года президентом Федерации боевого самбо является депутат Народного Хурала, мастер спорта России Бадма-Доржо Жигжитов. Все эти люди внесли значимый вклад в развитие самбо в Бурятии.





Более 200 спортсменов из 14 районов Бурятии 10 ноября приняли участие в V республиканском турнире по самбо «Кубок Народного Хурала Республики Бурятия» в рамках всероссийского проекта «Самбо в школу». Ставшее традиционным соревнование нацелено на популяризацию здорового образа жизни и занятий спортом, воспитание характера подрастающего поколения.В церемонии открытия соревнований приняли участие депутаты Народного Хурала Бурятии. Председатель парламента Владимир Павлов от имени всего депутатского корпуса поприветствовал участников и гостей V республиканского турнира.«V турнир по самбо, который мы проводим, это отборочные соревнования на более высокий уровень. Из года в год количество спортсменов, принимающих участие в турнире, растет. И это радует. Есть районы, которые достигли высоких результатов. Например, школа № 4 г. Гусиноозерска, которая и в этот раз выступает на турнире. Они не впервые достигают высоких результатов - так, на всероссийском турнире в Сочи в 2022 году эта команда стала серебряным призером. Отрадно, что дети очень охотно занимаются самбо. Федерация самбо Бурятии передала в школы республики в рамках проекта «Самбо в школу» уже более 40 ковров. В республике этим видом спорта занимаются более 2 тыс. человек. Самбо укрепляет здоровье, силу воли», - рассказал спикер республиканского парламента.Спикер парламента отметил, что Федерации самбо Бурятии есть чем гордиться: в республике уже есть шесть чемпионов мира, семь чемпионов Европы, четыре чемпиона Азии, один заслуженный мастер спорта, четыре мастера спорта международного класса и более 50 мастеров спорта.«Уважаемые юные спортсмены, у вас есть на кого равняться. Флагманы Федерации самбо сегодня приветствуют вас. Это чемпионы мира Сергей Доржитаров, Баир Омоктуев, Андрей Будажапов, Баир Ванжилов, Дамба Раднаев. Они чемпионы мира, тем самым проложили дорогу в мир спорта высоких достижений, внесли большой вклад в развитие самбо в Бурятии», - подчеркнул Владимир Павлов.Президент Федерации боевого самбо Республики Бурятия Бадмадоржи Жигжитов поблагодарил своих коллег - депутатов Народного Хурала, министерство спорта и молодежной политики, министерство образования за поддержку такого вида спорта, как самбо, и за вклад в развитие спорта в Бурятии.«Сегодня самбо у нас во всех районах развивается, но особенно можно выделить Кяхтинский, Селенгинский и Еравнинский районы. С каждым годом появляется все больше новых участников турнира. Ребята, занимайтесь спортом. Самбо воспитывает характер», - отметил депутат.Республиканский турнир «Кубок Народного Хурала» среди школ - участников Всероссийского проекта «Самбо в школу» - парламент республики проводит с 2018 года.Среди российских регионов Бурятия является одним из ведущих по развитию данного вида спорта. Благодаря внедрению в школьные уроки физкультуры элементов самбо удалось кратно увеличить количество детей, занимающихся этим видом спорта.Уроки по самбо проводятся в школах Курумканского, Баргузинского, Кабанского, Еравнинского, Кижингинского, Селенгинского, Кяхтинского, Закаменского, Мухоршибирского, Бичурского, Джидинского, Хоринского, Окинского районов и в восьми школах Улан-Удэ. А также в БГСХА, ВСГУТУ, Бурятском республиканском педагогическом колледже, Республиканском многоуровневом колледже и Бурятском лесопромышленном колледже.Школьники и студенты ответственно относятся к тренировкам - все свободное время отдают самбо. На уроках физической культуры ребята изучают основы самостраховки, приемы самообороны.Сейчас самбо как отдельный урок идeт во многих школах республики, каждому учебному заведению подарен борцовский ковер. Более 160 учителей физкультуры обучились основам самообороны без оружия и теперь тренируют детей.Самбо является видом единоборств, появившимся в СССР. В отличие от тэквондо, карате, бокса, дзюдо и других видов.«Единственный вид из всех единоборств, где команды подаются на русском языке. Когда идут международные соревнования, например, по боксу, борьбе, указания отдаются на иностранном языке. В самбо на соревнованиях все должны владеть русским языком. Я уважаю все виды спорта. Но если есть возможность развивать свое, это надо делать. В том же тэквондо, карате приняты корейский, японский языки», - отмечает депутат парламента республики, председатель Федерации самбо Бурятии Бадма-Доржо Жигжитов.Проект «Самбо в школу» привел к значительному росту популярности этого вида в Бурятии. И работа в дальнейшем продолжится. Депутатский корпус Хурала поддерживает инициативы, связанные с развитием каких-либо детских, подростковых направлений.Команда победителей будет принимать участие в финальном Всероссийском этапе «Мир самбо», который намечается в апреле 2025 года в Москве. В финале школьной лиги самбо принимают участие юноши и девушки, обучающиеся общеобразовательных организаций - участники всероссийского проекта «Самбо - в школу!» из регионов страны.