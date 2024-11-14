В Бурятии пройдет Всероссийский турнир по гиревому спорту

В Бурятии пройдет X Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова (возрастное ограничение 6+). Он состоится с 20 по 24 ноября в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

В соревнованиях примут участие более 397 атлетов из 15 регионов страны, включая как юных спортсменов, так и ветеранов.

Каждый участник турнира имеет шанс выиграть специальный приз в размере 60 тысяч рублей, который будет вручён тому, кто побьёт рекорд легенды гиревого спорта Сергея Трофимовича - 251 подъём.

Сергей Трофимович - легенда гиревого спорта. Он шесть раз завоевывал Кубок мира, 16 раз - чемпионаты Вооруженных Сил СССР и России, два раза становился абсолютным победителем Кубка мира, четыре раза — обладателем Кубка СССР, девятикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, рекордсменом СССР, России и мира, десятикратным абсолютным чемпионом Республиканских сельских летних игр.

Возрастное ограничение 6+

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