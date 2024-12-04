Спорт 04.12.2024 в 15:51

С 1 января 2025 года на иркутском берегу Байкала введут туристический налог

Минимальная сумма туристического налога составит 100 рублей в сутки
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 января 2025 года на иркутском берегу Байкала введут туристический налог

Шесть поселений Иркутского муниципального округа (ранее Иркутский район) Иркутской области, в том числе популярный у туристов поселок Большое Голоустное у озера Байкал, вводят туристический налог с 2025 года, сообщил Интерфакс со ссылкой на первого заместителя мэра района.

- Ввели налог у нас Большая Речка, Большое Голоустное, Молодежное муниципальное образование, Уриковское, Хомутовское и Ушаковское муниципальные образования. С 1 января там будет действовать туристический налог. Начинаем с самого малого (минимальная сумма туристического налога составляет 100 рублей в сутки), - говорит первый заммэра района Игорь Жук.

По его словам, еще четыре поселения округа обсуждают возможность введения туристического налога, в их числе поселок Листвянка на берегу Байкала, являющийся одним из любимых мест отдыха иркутян и туристов.

Большое Голоустное - поселок на берегу Байкала в 120 км от Иркутска, с которым его соединяет Голоустненский тракт. Население - около 600 человек. В поселке есть турбазы и кафе. Достопримечательности - реликтовые тополя в дельте реки Голоустной, «сухое» озеро, Свято-Никольская церковь. В Большом Голоустном также заканчивается обустроенный участок Большой Байкальской тропы, начинающийся в Листвянке.

 

Фото: Номер один

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