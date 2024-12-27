В Бурятии наградили выдающегося деятеля физической культуры и спорта Эрдэни Кимовича Доржиева. Он подготовил более 2500 чемпионов и призеров по множеству видов спорта

- С гордостью сообщаем, что Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени награжден Эрдэни Кимович Доржиев, выдающийся руководитель физической культуры ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». Поздравляем Эрдэни Кимовича с данной наградой и благодарим за его неоценимый вклад в развитие спорта в нашей республике! - сообщили в минспорта Бурятии.

Эрдэни Кимович более 36 лет своей жизни посвятил развитию спорта в нашем регионе. За этот период он подготовил более 2500 чемпионов и призеров Республиканской Спартакиады среди студентов ССУЗов по множеству видов спорта. Его воспитанники достигли высот не только на республиканском, но и на федеральном уровне, становясь победителями и призерами соревнований по армрестлингу, первенств России, Европы и Мира.

Он также является инициатором и организатором множества турниров, включая городские, республиканские, межрегиональные и международные соревнования по мини-футболу, посвященных «Памяти воинов-афганцев».

Эти мероприятия стали знаковыми для нашей республики, собирая команды из различных регионов, включая республики Саха (Якутия), Тыва и Монголии.

Фото: минспорт РБ