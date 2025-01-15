Спорт 15.01.2025 в 17:54

Спортсменам Бурятии выдали новую зимнюю форму

Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям даже в морозы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсменам Бурятии выдали новую зимнюю форму

Спортсменам Бурятии выдали новую зимнюю форму. Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям даже в морозы.

- Сегодня в Центре спортивной подготовки произошло важное и радостное событие - спортсменам вручили комплекты зимней спортивной формы! Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям, несмотря на зимние морозы, - сообщили в минспорта РБ.

 

Фото: минспорт РБ

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ЗУРХАЙ
с 13 по 19 января

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