Спортсменам Бурятии выдали новую зимнюю форму. Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям даже в морозы.

- Сегодня в Центре спортивной подготовки произошло важное и радостное событие - спортсменам вручили комплекты зимней спортивной формы! Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям, несмотря на зимние морозы, - сообщили в минспорта РБ.

Фото: минспорт РБ