Спорт 15.01.2025 в 17:54
Спортсменам Бурятии выдали новую зимнюю форму
Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям даже в морозы
Спортсменам Бурятии выдали новую зимнюю форму. Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям даже в морозы.
- Сегодня в Центре спортивной подготовки произошло важное и радостное событие - спортсменам вручили комплекты зимней спортивной формы! Теперь наши спортсмены готовы к новым победам и достижениям, несмотря на зимние морозы, - сообщили в минспорта РБ.
Фото: минспорт РБ