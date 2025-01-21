Спорт 21.01.2025 в 13:28

Спортсмены Бурятии завоевали 14 медалей на первенстве ДФО

Состязания проходили в Южно-Сахалинске
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Текст: Елена Кокорина
Спортсмены Бурятии завоевали 14 медалей на первенстве ДФО

Бурятские спортсмены завоевали 14 медалей на первенстве ДФО среди юниоров. Первенство ДФО по вольной борьбе среди юниоров и юниорок до 21 года завершилось накануне в Южно-Сахалинске.

Имена призеров сообщили в Федерации спортивной борьбы республики.

Обладателями золотых медалей стали: Пурбо Эрдынеев (57 кг), Бэлигто Гонжапов (61 кг), Доржо Шарастепанов (74 кг), Амгалан Цыдеев (79 кг), Жамсаран Каркунов (86 кг) и Чингис Бальжинимаев (97 кг).

Серебряные призеры: Жаргал Цыренов (61 кг), Зоригто Бороев (65 кг) и Бато Кырмыгенов (86 кг).

Бронзовые медалисты: Батор Дашиев (65 кг), Элбэкто Базаров (70 кг), Батор Цыденов (74 кг), Тумэн Дондоков (79 кг) и Эрдэм Цыремпилов (125 кг)

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Фото: предоставлено Федерацией спортивной борьбы Республики Бурятия

 

 

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