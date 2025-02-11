Жители Бурятии могут прокатиться на коньках на новой ледовой арене. Открытие Ледового дворца состоялось в минувшую субботу.

Площадь большой ледовой арены 1830 кв. м., она может вместить на свои трибуны 1960 зрителей. Также предусмотрены вип-ложи, медицинский блок, раздевалки для профессиональных и любительских команд.

Малая ледовая арена – это 900 кв. м. ледового покрытия, помещение с трибунами на 336 зрителей и тренировочный зал. Помимо административных помещений есть хостел на 56 мест для размещения приезжих хоккейных команд в период соревнований.

- Уважаемые жители и гости нашего города! Мы рады сообщить, что уже сегодня каждый из вас может насладиться массовыми катаниями в ледовом дворце «Байкал-Арена». Вы можете прийти со своими коньками или воспользоваться нашим прокатом! - сообщили в новой ледовой арене.

Расписание массового катания:

17:00 - 18:00

18:30 - 19:30

20:00 - 21:00

Не упустите возможность зарядиться энергией и позитивом на ближайшие дни, весело провести время с друзьями или семьёй. Ждём всех на льду «Байкал-Арены»!

Все подробности по телефону: +7 (924) 014-87-00.

Фото: телеграм-канал Ледового дворца «Байкал-Арена»