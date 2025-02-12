Спорт 12.02.2025 в 11:11

Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль этноигр в Ацагате

Мероприятие состоится 15 февраля в Заиграевском районе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль этноигр в Ацагате

Жителей Бурятии приглашают на Фестиваль этноигр в Ацагате (возрастное ограничение 0+). Мероприятие состоится в это воскресенье, 15 февраля, в Заиграевском районе.

- Фестиваль пройдет с 09.30 до 17.00 на территории туристического этнокомплекса «Степной кочевник». Гостей праздника ждут конные скачки, стрельба из лука, игры с участием команд, традиционная музыка и танцы. Приглашаем всех желающих стать участниками и зрителями увлекательных этно-игр, - сообщают организаторы праздника.

Призовой фонд праздника составляет 450 000 руб.

Главный приз за участие в Фестивале- путешествие на «Зимний Наадам 2025» в г. Хулунбуир, Китай и Кубок Фестиваля, приз за второе место - путешествие в туркомплекс «Ацагат» на 2 дня с этнопрограммой и размещением всей команды в загородном 3* отеле, приз за третье место - 100 бууз.

Заявку на участие команд необходимо направить на электронную почту: info@jassotour.ru.

Вход свободный

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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